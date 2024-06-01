網路轉帳按錯鍵失金5萬 法官認定對方不當得利要還錢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

黃姓男子以網路方式轉帳，因輸入帳號不慎，按錯號碼，把第一商業銀行帳戶現金5萬元，匯入台新國際商業銀行溫男帳戶，至今都沒有要回來，因此提告，法官認定，黃男因不小心按錯碼，和溫男並沒有約定、存在之法律關係而匯款，判決溫男屬不當得利，必須返還5萬元。

基隆地院判決書指出，黃男民國112年11月8日上午7時57分許，要以網路方式轉帳，因輸入帳號不慎，誤將他第一商業銀行帳戶內存款5萬元，匯入台新國際商業銀行帳戶溫男帳戶，向銀行反映後，迄今仍未要回，因此提告溫男不當得利。溫男經合法通知，未於言詞辯論期日到場。

法審審理指出，黃男是因輸入帳號不慎，誤匯款至溫男帳戶，並不是基於與溫男的約定、存在之法律關係而匯款，也就是說，黃男非有意識地、基於一定目的匯款入帳戶以增加溫男的財產，可以認定溫男接受利益，非出於黃男的給付行為，屬非給付型不當得利。

法官表示，黃男有5萬元的損害，溫男帳戶內因此增加5萬元的利益，其間顯然具有因果關係，黃男主張依不當得利法律關係，請求溫男返還其所受的利益，應屬有據。

民眾如何透過提告對方不當得利，要回自己的權益？法官說，不當得利依其類型可區分為「給付型之不當得利」與「非給付型不當得利」，前者是基於受損人之給付而發生的不當得利，後者乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定或事件所成立之不當得利。

法官指出，黃男屬「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，由於受益人之受益非由於受損人之給付行為而來，而是因受益人之侵害事實而受有利益，因此只要受益人有侵害事實存在，該侵害行為即為「無法律上之原因」，受損人自不必再就不當得利之「無法律上之原因」負舉證責任。

網路轉帳按錯鍵失金5萬，法官認定對方不當得利要還錢。記者游明煌／攝影
網路轉帳按錯鍵失金5萬，法官認定對方不當得利要還錢。記者游明煌／攝影

基隆 提告 網路

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