屏議員涉私刑案 郭再添15萬元交保

屏縣無黨籍現任議員郭再添。記者劉星君／翻攝

屏東無黨籍縣議員郭再添去年捲入「黑吃黑」案件，涉案林姓車手與郭男外甥互控私吞詐團逾200萬元，郭男涉嫌於去年10月對林男私刑後拘禁在服務處內，還把人裝入木箱載至山區工寮等處限制行動，橋頭地檢署依妨害自由等罪起訴郭男，去年12月羈押，法院上月底裁定15萬元交保。

檢方指出，郭再添外甥透過林男介紹朋友到詐騙集團工作，後來郭的外甥與林男互控私吞詐團贓款，去年國慶日，郭再添找林男談判不成，把林帶到位於屏東新園的服務處毆打軟禁，之後再載往東港鎮的民宿及高樹、旗山兩處工寮拘禁2天，林最後藉手機簡訊傳送位置求救，才得以脫困。

林男向檢方表示，郭再添沒給他解釋機會，卻找人痛扁他，郭的外甥也直指他「黑吃黑」坑走贓款。不過郭再添矢口否認動用私刑及軟禁林男。

現年50歲的郭再添，2018年競選縣議員連任失利，2022年捲土重來，順利當選，但官司不斷，去年又因外甥涉入妨害自由案，整整被羈押168天，近日經法院裁定15萬具保候傳，才終於返家。