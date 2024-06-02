顧失智父…警翹班詐加班費 輕判

台中高分院。記者曾健祐／攝影

時任南投集集分局黃姓偵查隊員從警廿八年，執勤時多次擅離崗位跑回家，並詐領近萬元加班費，一審認為他有瀆職前科卻不知悔改，依公務員偽造文書罪判刑一年一月；二審考量他回家是照顧年邁失智父親，又遭記一大過停職，還有後續懲戒，認有情堪憫恕之處，撤銷改判八月徒刑。

檢警調查，黃男（五十歲）曾因瀆職罪被判刑兩年定讞，去年出任集集分局偵查隊時，上班期間無故離開轄區，回家照顧爸爸或到返回租屋處，並在「員警出入及領用登記簿」上偽簽證明。

調查發現，黃男還於「員警個人超時服勤勤務時段暨時數登記表」偽簽加班時數，詐領加班費九七四一元，依公務員偽造文書罪起訴。

南投地院一審審酌，黃男有違反個資法前科，素行不佳，且身為警員本應恪遵職守，卻貪圖加班費虛偽登載服勤時段，考量犯後繳回不法所得，家中又有失智父親需扶養，判刑一年一個月。

檢察官不服上訴，主張黃男曾因洩密被判兩年，這次又詐領加班費，侵害國家公權力與人民信賴，前案執行後不久又再犯本案，認為應依累犯加重判刑。

黃男不服也上訴，表示自己犯後坦承犯行，犯罪背景是因母親離世，獨居父親病情惡化，自己也離婚多年，為避免父子紛爭才搬出去住，所以需要常回家照看父親，他自己也被停職，請求減刑判處得易服勞役之刑。

二審考量，黃男為照顧獨居失智父親才在執勤時擅離崗位，犯後也深具悔意、並將詐領加班費全數繳回，符合刑法第五十九條情堪憫恕減刑條件，撤銷改判八月徒刑。