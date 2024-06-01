為顧年邁失智父…南投警上班偷跑回家 法官也心軟改輕判

時任南投集集分局黃姓偵查隊員從警28年，執勤時多次擅離崗位跑回家，還虛偽簽到詐領9714元加班費，法院一審以他曾瀆職被判2年卻不知悔改，依公務員偽造文書判他1年1月，二審考量他回家是照顧年邁失智父親，又遭記一大過停職中，還有後續懲戒，認為情堪憫恕，撤銷改判8月，可上訴。

檢警調查，黃員（50歲）曾因瀆職被判刑2年確定卻不知悔改，2023年任集集分局偵查隊員時，上班期間無故離開轄區回家照顧爸爸或到租屋處內，還在「員警出入及領用登記簿」上偽簽簽到證明。

檢方也查出，黃另於「員警個人超時服勤勤務時段暨時數登記表」偽簽加班時數，詐領加班費9741元，偵查時黃坦承不諱，有相關登記簿、清冊可佐，檢方認定他同時犯詐欺、公務員偽造文書，2罪想像競合，從重依後者起訴他。

南投地院一審審酌，黃有違反個資法前科，素行不佳，身為警員本應恪遵職守、依法行事，卻貪圖加班費虛偽登載服勤時段，考量他繳回犯罪所得，從警28年，家中有失智父親需扶養，依行使公務員登載不實公文書罪判他1年1月。

檢察官不服上訴，主張黃曾因洩密被判刑2年，這次又詐領加班費，侵害國家公權力與人民信賴，前案執行後不久又再犯本案，認為應依累犯加重，原審判太輕。

黃員同樣上訴，表示犯後全坦承、後悔萬分，但他犯罪背景是因母親離世，獨居父親病情惡化，自己也離婚多年，又為避免父子紛爭才搬出去住，常常回家照看父親，也繳回犯罪所得，自己也被停職，請求減刑判處得易服勞役徒刑。

台中高分院二審考量，黃母親離世，為照顧獨居失智父親才在執勤時擅離崗位，短暫回家照顧爸爸，犯後也深具悔意、繳回詐領的9714元加班費。

二審認為，黃雖心存僥倖，也遭南投警方記一大過、停職處分，後續還有公務員懲戒處分，有情堪憫恕之情，依刑法第59條情堪憫恕減刑後，撤銷改判他8月。