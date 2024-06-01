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桃園6旬醉漢大鬧聯新醫院急診室 發飆打傷2護理師下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓工人今年2月底某晚，由於酒喝太多導致身體不適，遭人送往桃園市平鎮區聯新國際醫院急診，因不滿執行醫療救護的賴姓、胡姓2名護理師，突然在急診室內發飆、大鬧6分鐘，分別打傷護理師手臂及頭部，遭桃園地檢署依違反醫療法及傷害等罪起訴。桃園地院簡易判決，依傷害罪判他徒刑3月，得科罰金。此案可上訴。

判決書指出，60歲陳姓工人今年2月28日晚間，因酒醉身體不適，經送往聯新國際醫院急診室救治，由賴姓、胡姓護理師執行醫療救護。詎料，陳因故對賴、胡姓護理師心生不滿，竟於29日凌晨0時24分至30分許，在急診室內徒手攻擊胡姓護理師的左前手臂，以及毆擊賴姓護理師的頭部，致胡、賴分別受有左側上臂挫傷、頭部鈍傷併輕微腦震盪等傷害，以此方式妨害賴、胡執行醫療業務。

法官審酌，被告陳男不思克制情緒，率爾以傷害等強暴方式，妨害胡姓、賴姓醫事人員執行醫療業務，讓2護理師受傷，惟念及被告犯後坦承犯行，尚有悔意，兼衡其犯罪動機目的、無前科素行，警詢時自陳職業為工、勉持的家庭經濟狀況，雖有意調解及賠償2名護理師所受損害，但因雙方就賠償金額無共識而無結果等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

60歲陳姓工人今年2月28日晚間因酒後身體不適送往聯新國際醫院急救，卻因故對2護理師不爽，攻擊毆打他們成傷，桃園地院進行簡易判決，將陳男依傷害罪判處徒刑3月，得易科罰金，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
60歲陳姓工人今年2月28日晚間因酒後身體不適送往聯新國際醫院急救，卻因故對2護理師不爽，攻擊毆打他們成傷，桃園地院進行簡易判決，將陳男依傷害罪判處徒刑3月，得易科罰金，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

工人 桃園 護理師

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