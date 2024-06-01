女曾被偷拍假意跟「Daddy」摩鐵約會 憑藍色微光揪偷拍狂
蘇姓男子去年透過網路通訊軟體聯繫女子，詢問「有跟daddy約會過嗎？」隨後相約台北市南港區某汽車旅館發生性關係，卻以暗藏在背包裡的偷拍筆偷錄，女子發現異狀後報警提告，士林地檢署偵結依法起訴。
檢方起訴指出，蘇男2023年8月11日下午1時許透過通訊軟體「微信」傳訊給被害女子，詢問「之前有跟daddy約會過嗎？進行中？長期？可接受先單次親密？」確認對方是否願意從事性行為，因女子先前曾遭以相同手法接近、偷拍，遂假裝答應赴約發生性關係。
兩人同年月20日下午2時許相約南港區某汽車旅館開房間，過程中蘇男將偷拍筆暗藏在背包裡，放置於房間電視前偷拍，被害女子沐浴後僅以浴巾包裹身體步出浴室，即發現背包某處發出藍色微光，上前翻找出偷拍筆，並拆解拿出記憶卡，質問蘇男是否偷拍。
蘇男見東窗事發，不斷求女子原諒，女子隨後仍報警處理。案經偵查，蘇男面對訊問皆行使緘默權，不願回答問題，但檢方勘驗相關影像、筆錄、對話紀錄及證物等，認定蘇男涉嫌無故以電磁紀錄拍攝他人性影像罪，偵結起訴。
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