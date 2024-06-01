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網傳中捷砍人案有新傷者盼網友捐款？中市府澄清：詐騙訊息

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中捷運5月21日驚傳隨機砍人事件，造成兩人受傷。有網友近日在爆料公社公開版張貼文章，指稱媽媽在5月21日中捷案遭嫌犯刺傷，請網友捐款幫助醫藥費。對此，台中市警察局指出，此為詐騙訊息，籲民眾勿上當。

有網友近日在爆料公社公開版張貼文章，指「還記得中捷所發生的砍人事件嗎？」媽媽5月21日搭上台中捷運，遭嫌犯刺傷送醫，媽媽因有病史無法買保險，醫療費約需萬元，請網友幫媽媽集氣，並捐款幫助醫藥費。

警察局表示，5月21日案發當天受傷送醫民眾，無文中所指女性被害人，為詐騙假訊息。警察局已私訊爆料公社管理員，將該則文章刪除，避免造成民眾受騙上當；同時將追查發文者到案釐清，依法偵辦。

有網友近日在爆料公社公開版張貼文章，指稱媽媽在5月21日中捷案遭嫌犯刺傷，請網友捐款幫助醫藥費。圖／擷取自爆料公社公開版
有網友近日在爆料公社公開版張貼文章，指稱媽媽在5月21日中捷案遭嫌犯刺傷，請網友捐款幫助醫藥費。圖／擷取自爆料公社公開版

台中捷運 爆料公社 詐騙

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