網傳中捷砍人案有新傷者盼網友捐款？中市府澄清：詐騙訊息
台中捷運5月21日驚傳隨機砍人事件，造成兩人受傷。有網友近日在爆料公社公開版張貼文章，指稱媽媽在5月21日中捷案遭嫌犯刺傷，請網友捐款幫助醫藥費。對此，台中市警察局指出，此為詐騙訊息，籲民眾勿上當。
有網友近日在爆料公社公開版張貼文章，指「還記得中捷所發生的砍人事件嗎？」媽媽5月21日搭上台中捷運，遭嫌犯刺傷送醫，媽媽因有病史無法買保險，醫療費約需萬元，請網友幫媽媽集氣，並捐款幫助醫藥費。
警察局表示，5月21日案發當天受傷送醫民眾，無文中所指女性被害人，為詐騙假訊息。警察局已私訊爆料公社管理員，將該則文章刪除，避免造成民眾受騙上當；同時將追查發文者到案釐清，依法偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言