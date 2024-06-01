21歲台南男國中肄業 假冒律師打官司判7月

台南甘姓女子去年底發生交通事故，因理賠問題在臉書發文求助，接到1名自稱法扶基金會陳律師的私訊，談妥以友情價2萬元，協助她處理民事求償事宜，事後她到分局請教後續肇事提及此事，經警查證有異，逮捕國中肄業的21歲黃姓男子，法官認他犯行使偽造私文書罪處7月。

檢警調查，黃男曾冒用醫生、警察、檢察官、冷氣維修工等涉犯詐欺、偽造文書等前科多次，其中偽造文書被判8月，去年12月6日縮刑期滿執行完畢。未料，出獄隔天7日，他又假冒律師犯案。

黃自身並未取得律師資格，仍意圖營利而辦理訴訟事件，日前見甘女在臉書社團發文詢問行車消費糾紛的法律問題，去年12月7日1時許，以暱稱透過Messenger，表示可以協助她辯護，並相約以Line保持聯繫。

黃再以Line暱稱「陳律師」取信於甘女，並於同年月10日傳送其所偽造陳律師名片，佯稱只要繳納訴訟費用5960元，即可處理訴訟業務，相約12日中午12時許在百貨公司內，當場交付5960元給黃。

黃以偽造「法律扶助基金會台北分會收費證明單」，以收款人「陳律師」名義提供收費證明單及「陳律師」委任狀等，交給甘女。後她向警方求證後，發覺黃並非律師，與警方合作，同年月21日下午3時40分許，與黃相約在咖啡店，佯稱交付友人委任費2萬元，經警當場逮捕現行犯。黃坦承犯行。