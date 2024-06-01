獨／屏議員郭再添涉私刑毆打車手 押5個半月...15萬交保出來了

屏東無黨籍縣議員郭再添去年捲入一起「黑吃黑」案件，涉案林姓車手與郭外甥互控私吞詐團逾200萬元，去年10月，郭再添疑將林私刑拘禁在服務處內，之後還把人裝入木箱輾轉載至山區工寮等多處限制行動，林趁隙逃脫後報案；全案經橋頭地檢署依加重妨害自由罪起訴。郭自去年12月15日起羈押至昨天，法院裁定他15萬元具保候傳。

去年12月14日，橋檢主任檢察官蘇恆毅、檢察官鍾葦怡指揮警調兵分三路，搜索郭住處及服務處等地，並傳喚郭到案說明，檢認郭涉犯妨害自由罪嫌重大，且有串證之虞，當天即向橋頭地院聲押禁見獲准，經1個多月偵查，依剝奪他人行動自由、傷害等罪嫌將他起訴。

檢方指出，郭外甥透過林介紹朋友到詐騙集團工作，後來郭外甥與林互控私吞詐團贓款逾200萬，國慶日當天，郭將林找來談判，但協商不成，林被帶入郭位屏東新園的服務處內，被多人毆打軟禁，之後，還被輾轉帶往郭妻經營在東港鎮的民宿內，以及高樹、旗山兩處工寮，經整整兩天才藉手機簡訊傳送位置向外求救，終得以脫困。

林於偵查中對檢方說，曾放話找記者要抹黑郭，因為郭沒給他機會解釋，卻找人將他痛扁，林直指，「黑吃黑」坑走贓款的人，正是郭的外甥。此外，檢警逮到把林拘禁毆打在工寮等地的5名犯嫌，都證稱不認識郭，並指稱並非郭將林囚禁、看管，而郭也矢口否認主導動用私刑及軟禁林。