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影／雲林警心理諮商1年僅2人 警局長今家庭日大跳16蹲舞步「減壓」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

近期發生數起員警身心亮紅燈導致憾事發生案件，警方雖有「關老師」心理諮商服務，但利用率低，雲林縣警局建制委外諮商服務，並製發心情量表小卡，供員警自評身心狀況，今天更首辦員警家庭日活動，為員警減壓，局長李建民當場與霹靂小組特勤人員表演當紅的16蹲舞步，帶動現場氣氛。

雲林縣警局「關老師」心理諮商服務，因員警病識感低、不願讓外界知道，去年僅二人申請服務，今年至今僅一人，考量警界接連發生憾事，且第一線員警身心均承受極大壓力，縣警局日前製作心情小卡，宣傳諮商管道，上面有身心評估量表，供員警自評，滿分24分，超過15分需尋求諮商，有員警拿到小卡，才發現自己身心狀態已到達需要諮商的程度。

李建民表示，有同仁雖知自己身心狀態需要諮商，但擔心被其他同仁知道，影響觀感，不願接受服務，因此警局已建置委外預約諮商服務方案，讓有諮商或晤談需求者，毋須再透過關老師，可自行向合作心理師預約晤談時間，以提高保密性及同仁求助意願，儘早走出心靈困境。

為幫員警減壓，連繫警眷親子感情，縣警局首辦家庭日活動，邀請警眷家屬同樂，提前慶祝警察節，雲林縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡及丁學忠等多位民代也到場為警方加油打氣，張麗善表示，行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼」，縣府全力支持。

雲林縣警察之友會理事長吳政憲說，員警工作風險高與環境不確定性高，警友會已發起贊助所有員警投保意外險的經費，總計1659人受惠，最高理賠金250萬元，讓員警執勤無後顧之憂。

今天活動現場，李建民與霹靂小組特勤人員當場表演當紅16蹲舞步，李建民賣力蹲下，炒熱現場氣氛，李建民說，希望藉此凝聚大家情感，也感謝警眷背後默默支持。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

雲林縣警察局首辦員警家庭日活動，為員警減壓。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局首辦員警家庭日活動，為員警減壓。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局首辦員警家庭日活動，為員警減壓，局長李建民（左二）當場與霹靂小組特勤人員表演當紅的16蹲舞步，帶動現場氣氛。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局首辦員警家庭日活動，為員警減壓，局長李建民（左二）當場與霹靂小組特勤人員表演當紅的16蹲舞步，帶動現場氣氛。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局首辦員警家庭日活動，為員警減壓，。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局首辦員警家庭日活動，為員警減壓，。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局首辦員警家庭日活動，為員警減壓。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局首辦員警家庭日活動，為員警減壓。記者陳雅玲／攝影

張麗善 警察 雲林

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