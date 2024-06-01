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假冒他人名義罵同事 前書記官指遭作法捉弄 這理由判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院前陳姓女書記官與同事相處不睦，冒用其他同事名義，在明信片書寫「沒本事就下台，不要當，何必搞巫法…」等內容，再寄給長官或同事，被訴偽造私文書罪嫌，經簡易判決應執行8月後上訴，經精神鑑定診斷有妄想症，合議庭改判她無罪，並令入相當處監護1年。

陳女坦承，以被害人名義寄送明信片給相關人員，但否認偽造私文書。她辯稱，對方一直作法、捉弄她，她長期受對方干擾，她承受不了，才把這些東西寄還他們，且寄件人跟收件人都知道是她寄的，「我沒有造成他們損害」。

律師為她辯護稱，依據精神鑑定結果，陳女行為時受精神狀態影響，已無法判斷是非，喪失辨識其行為違法能力，請依法為她無罪諭知。

合議庭囑託嘉南療養院鑑定其行為時精神狀態，經2月26日鑑定，陳女對於本案過程充滿混淆現實與想像的說法，至今仍深信不疑。據陳女的說法，深信有人要加害自己，如透過被作法的樹葉、同事串聯工人把樹葉放在自己的機車上等，屬於典型的被害妄想。

且因家庭支持系統不佳，無從督促陳女就醫，應趁陳女功能退化尚不明顯時，積極治療，避免再犯，建議陳女應監護處分1年。

合議庭認陳女行為時，其精神狀況確實已受妄想症精神疾病影響，以致其不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，其行為應屬不罰，應為無罪諭知。

且審酌其身心狀況、未來行為期待可能性、犯案頻率、妄想症未積極就醫可能對社會秩序及民眾造成將來危害，及維護被告身心健康需要及鑑定報告建議，認陳女情狀有再犯或有危害公共安全之虞，為預防其未來因病情影響而出現類似不法行為，宜接受持續、規則精神評估與治療，諭知令入相當處所，施以監護1年。

台南地院合議庭認陳女行為時，其精神狀況確實已受妄想症精神疾病影響，以致其不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，其行為應屬不罰。圖／本報資料照
台南地院合議庭認陳女行為時，其精神狀況確實已受妄想症精神疾病影響，以致其不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，其行為應屬不罰。圖／本報資料照

台南 書記官

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