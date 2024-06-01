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才因攻擊警被判刑 桃園通緝犯又拒捕...持刀追砍員警傷2人
家住桃園市楊梅區李姓男子2021年間因故攻擊員警，被判徒刑3月，未入獄遭通緝。楊梅警分局草湳派出所鄭、陳姓2員警去年6月初某日下午據報，前往李男家找人，突遭反鎖房內的李男持水果刀追砍，割傷鄭員右頸、右手，還傷瞭陳姓員警。桃園地檢署偵結，將李依殺人未遂罪及攜帶兇器妨害公務等罪嫌起訴，全案正由桃園地院審理中。
起訴指出，50歲李男明知自己因妨害公務案遭法院獲判有期徒刑3月、緩刑2年確定，事後未履行緩刑條件，受撤銷緩刑後，又拒不到場接受執行遭通緝。楊梅警分局的陳姓、鄭姓警員2023年6月8日接獲通知，下午1點55分依職權前往李男位於楊梅區中山北路住處追緝通緝犯。
詎料，李男躲進房內拒不開門，後經鎖匠到場解鎖之際，李竟右手持18公分的水果尖刀突然衝出房外，對著站在門外的鄭姓員警連續追砍，致鄭員受有右頸割傷4公分、右手開放性傷口2公分、右前臂擦傷等傷害。陳姓員警見狀上前奪刀之際，李男持刀揮舞，不配合壓制，釀陳員右手扭傷、左手擦傷。李父見狀，立刻上前奪刀，協助員警將兒子制伏，所幸鄭員送醫縫合，2名員警性命無礙。
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