才因攻擊警被判刑 桃園通緝犯又拒捕...持刀追砍員警傷2人

家住桃園市楊梅區李姓男子2021年間因故攻擊員警，被判徒刑3月，未入獄遭通緝。楊梅警分局草湳派出所鄭、陳姓2員警去年6月初某日下午據報，前往李男家找人，突遭反鎖房內的李男持水果刀追砍，割傷鄭員右頸、右手，還傷瞭陳姓員警。桃園地檢署偵結，將李依殺人未遂罪及攜帶兇器妨害公務等罪嫌起訴，全案正由桃園地院審理中。

起訴指出，50歲李男明知自己因妨害公務案遭法院獲判有期徒刑3月、緩刑2年確定，事後未履行緩刑條件，受撤銷緩刑後，又拒不到場接受執行遭通緝。楊梅警分局的陳姓、鄭姓警員2023年6月8日接獲通知，下午1點55分依職權前往李男位於楊梅區中山北路住處追緝通緝犯。