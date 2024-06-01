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康友掏空案6月17日宣判 前董事長黃文烈延押可會面妹妹

中央社／ 台北1日電

北院審理康友-KY掏空等案，由於前董事長黃文烈押期屆滿，日前開庭訊問。北院認為黃文烈否認犯行、犯嫌重大，第5度裁定延押2月，僅可會面妹妹、外甥，全案於6月17日宣判。

全案起於，台北地檢署起訴指出，原上市公司康友-KY（已下市）時任董事長黃文烈等人於台灣上市時涉嫌財報不實；另與中國富商王命亮在台灣涉犯證券詐欺、詐貸等，於民國103年至109年止，共詐得新台幣201億餘元。

黃文烈於北檢偵查期間潛逃海外，本案提起公訴後仍未返台。台北地方法院111年11月間對黃文烈發布通緝，112年6月緝獲歸案，並諭知羈押禁見。

由於黃文烈押期屆滿，日前法院開庭訊問時，黃文烈表示，全案於4月22日辯論終結，希望能於6月17日宣判前解除禁見，可以會面妹妹與外甥。

合議庭審酌，黃文烈於審理時否認犯行，雖本案已調查證據完畢，也已辯論終結，參酌黃文烈曾為康友公司負責人，實質掌控犯罪期間的資金流向，且因犯罪獲取財物達1億元以上，犯嫌重大，仍有羈押的必要。

合議庭認為，本案尚有共犯在逃，因此僅准許黃文烈得接見妹妹與外甥，其餘仍有禁止接見、通信的必要，因此裁定於5月21日第5度延長羈押2月。可抗告。

詐騙投資大眾201億的康友KY前董事長黃文烈傳出在泰國落網。圖／聯合報系資料照片 趙于萱
詐騙投資大眾201億的康友KY前董事長黃文烈傳出在泰國落網。圖／聯合報系資料照片 趙于萱

康友 通緝 黃文烈

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