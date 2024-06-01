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已婚國中師16年前帶女學生出遊 親吻撫私處賠16萬獲緩刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一所立市國中邱姓老師16年前騎機車帶班上女學生一起出遊，不僅親吻女學生還上下其手，邱男當庭坦承犯行，且已與受害女學生達成和解，新北地院日前依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，判刑7月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，現年52歲邱姓男子於2008年擔任新北市一所市立國中電腦老師期間，曾邀約班上一名年僅15歲女學生，由邱男騎機車載女學生到觀音山出遊，騎車過程中，不斷牽引女學生的手從後方環抱，到山上涼亭，見四下無人，不僅親吻女學生還上下其手，撫摸私密處。

女學生受到驚嚇又憂心半路被丟包，不敢反抗，事後曾向同學哭訴，學校為解決此事，當時也立即更換該班電腦老師，但此案於2021年11月底因邱男妻子向台北市議員陳情遭家暴時加碼爆料，並經電視台報導再度曝光，新北市教育局去年依法函送新北地檢署偵辦。

新北地院考量邱男當庭坦承犯行，且願賠償16萬元已與受害女學生達成和解，新北地院日前依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，判刑7月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

新北市一所立市國中邱姓老師16年前騎車帶班上女學生一起出遊，親吻女學生還上下其手，邱新北地院日前依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，判刑7月，緩刑3年。示意圖／Ingimage
新北市一所立市國中邱姓老師16年前騎車帶班上女學生一起出遊，親吻女學生還上下其手，邱新北地院日前依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，判刑7月，緩刑3年。示意圖／Ingimage

教育局 猥褻

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