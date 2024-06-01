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想收藏LEXUS SC400？執行署6月4日台南聯合法拍會 來撿便宜

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署6月4日上午10點起舉辦聯合拍賣會，其中，動產拍賣物品有1995年份LEXUS SC400、2011年度國瑞廂型車、中華貨車、山葉機車及眾宇實業股份有限公司股份4萬股等，歡迎民眾競標。

台南分署指出，這次拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件為具有收藏價值的1995年份LEXUS SC400，4000CC，該車輛未滯欠任何牌照稅、燃料費及交通罰鍰，惟牌照狀態為停駛逾期，逕行註銷，車牌已被拔除，車輛儀表板顯示里程數為12萬1420MILES，為第一次拍賣，訂有底價。

此外，不動產拍賣部分，拍賣時間為下午2點30分現場投標，下午3點開標，地點則在台南分署2樓拍賣室。

拍賣公告內容，可至「下載拍賣公告」閱覽（ https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/），選取：台南分署，日期選取：「2024/6/4」。

台南分署提醒，有意參與競價拍賣的民眾，請民眾於應買前詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與競價拍賣。

台南分署指出，這次動產拍賣部分，較吸睛的物件為具有收藏價值的1995年份LEXUS SC400，4000CC，該車輛未滯欠任何牌照稅、燃料費及交通罰鍰。圖／行政執行署台南分署提供
台南分署指出，這次動產拍賣部分，較吸睛的物件為具有收藏價值的1995年份LEXUS SC400，4000CC，該車輛未滯欠任何牌照稅、燃料費及交通罰鍰。圖／行政執行署台南分署提供
這次動產拍賣有LEXUS SC400、國瑞廂型車及中華貨車，還有山葉機車及眾宇實業股份有限公司股份4萬股等，歡迎民眾競標。圖／行政執行署台南分署提供
這次動產拍賣有LEXUS SC400、國瑞廂型車及中華貨車，還有山葉機車及眾宇實業股份有限公司股份4萬股等，歡迎民眾競標。圖／行政執行署台南分署提供

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