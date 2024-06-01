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影／天天上午喝4瓶自認「酒精量管控」 高雄男酒駕又碰上同一警

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄52歲張姓男騎士前天行經鼓山區美術東二路、青海路口時，因微型電動二輪車尚未換照，遭巡警攔查勸導，過程中，張男渾身酒氣，經酒測數值達每公升0.22毫克。張甫坦言，上午固定喝4小瓶啤酒，自認有做「酒精量管控」，下午休息後不會超標，還懊惱直呼，「上次吹沒有，怎麼這次有反應！」

「你抓的！」張心虛指出，上回在中華路上酒駕才被同名警員逮著正著，當時酒測值為0.19；張對警坦承，先前駕照才因酒駕遭吊銷，隨後便改騎微型電動二輪車代步，也因平常有喝酒習慣，擔心會再次涉犯酒駕案件，每天有做「酒精量管控」。

張說，每天上午都會約束自己不能喝過量，只能喝4瓶啤酒，超過中午就不再飲酒，依自身經驗，之前喝4瓶啤酒受測皆未超標，這也讓張男大膽酒駕上路，自認不可能超標，不料，這回酒精檢知器紅光大閃，讓張男直呼「上次吹沒有怎麼這次有反應」。

「老了不像年輕人，退酒這麼快！」鼓山分局龍華所員警向張勸說，如飲酒較多，應足夠休息後再上路，若體內酒精未完全代謝，仍有酒駕風險，由於張酒測值達每公升0.22毫克，已過法定標準值，員警依規定製單舉發，並將張的電動車移置保管。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄張姓男子每天喝四瓶啤酒，雖自認有酒精管理，前天仍被警測得酒測值超標。記者古和純／翻攝
高雄張姓男子每天喝四瓶啤酒，雖自認有酒精管理，前天仍被警測得酒測值超標。記者古和純／翻攝

酒精 酒駕

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