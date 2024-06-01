新北廚師不爽沒洗碗被念 生魚片刀捅死同住友人 判12年還要賠478萬
新北市擔任廚師的連姓男子2022年不滿同住陳姓友人指他沒洗碗，為因二人發生口角爭執，見陳男持甩棍前往餐廳找他，二人一言不合發生肢體衝突，陳男遭連持生魚片刀刺中胸口，傷重送醫不治。新北地院去年中依殺人罪判刑12年，死者陳男家屬提告附帶民事求償，新北地院民事法庭日前判決連男應賠償死者父母及一對子女共478萬餘元，可上訴。
判決指出，在麵食館擔任廚師的連姓男子（46歲）2022年9月搬至曾是獄友的陳姓男子租屋處同住，才住一個月，雙方常因沒關燈、東西用後沒收拾等生活習性發生爭執。
2022年10月19日晚間，陳男返回住處，發現房裡有使用完的碗沒洗，傳LINE給連質問，連便打電話給陳說，「現在是要找碴就對了。」陳聽完覺得他當下沒有找碴，便到連男工作餐廳找連。
連男見陳男手持一根黑色甩棍來找他，順手抓一把生魚片刀和辣椒噴霧罐走出店外，雙方一言不合，連見陳揮舞甩棍便朝他噴辣椒噴霧，拉扯互毆過程中，連男手中生魚片刀刺中陳男胸口，當場倒地血流如注，連男見狀立馬持刀搭計程車逃跑，警方隔天凌晨2時許在五股區查獲到案。
連男到案後，辯稱陳男持甩棍來找碴，他只是正當防衛，此說法不為法官採信，新北地院去年8月依殺人罪嫌判刑12年；死者陳男女兒提告刑事附帶民事損害賠償，新北地院民事法庭日前判決連男應賠償死者高齡父母及一對未成年子女共478萬餘元，仍可上訴。
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