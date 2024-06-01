德商控大立光侵權 砲轟檢察官

全球最大手機鏡頭製造廠大立光遭控告盜用德商軟體，德商MVTec負責人Olaf 跨海來台提告侵權，台中地院昨首度開庭。記者黃仲裕／攝影

全球最大手機鏡頭製造廠大立光，被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署依違反著作權法起訴大立光及黃姓總處長共十人；德商負責人昨跨海來台，砲轟檢察官不讓他們閱卷，痛批對台灣司法失望，要全世界注意，中檢表示對德商誤解感到遺憾。

大立光針對控訴首度透露，公司近一年來，不斷收到不明人士恐嚇郵件，還出現包括要「以其人之道、還治其人之身」、「董座林恩平還在躲？」等恐嚇用語，甚至還寄郵件恐嚇公司人員人身安全。

因全案涉及國內外重要企業，台中地檢署今年四月起訴，但均以涉及營業秘密為由，拒絕對外說明，甚至連已遮蔽、去識別化的起訴書都不願公開，直到被媒體揭露質疑傾向加害人，才被動說明絕無偏頗，反觀台中地院並未裁定不公開審理，被害德商強烈認為遭差別待遇。

開庭時，受命法官施慶鴻詢問被告是否認罪，包括大立光公司訴訟代理人、黃姓總處長均表示不認罪；MVTec負責人Olaf Munkelt自費全程口譯。

大立光訴訟代理人謝祥揚主張，全案涉及公司機台數量、產能規畫及配置等營業秘密事項，聲請不公開審理；德商告訴代理人律師林正疆直言，本案檢察官「寬大為懷」，僅起訴黃姓總處長詐欺，他認為全體被告都涉犯同罪，甚至是集團性犯罪構成組織犯罪條例。

林正疆說，大立光一再阻攔他們閱卷，對方主張「營業秘密」讓他們一頭霧水，不能閱卷根本不能攻防、無法提附帶民事求償，要求法院維持訴訟平等權。法官施慶鴻諭知，全案日後是否採不公開審理，一個月內由合議庭裁定。

Olaf Munkelt昨受訪說，大立光惡意破解他們「HALCON」軟體，利用該技術製成產品給蘋果、三星等世界知名客戶「汙染整個產業鏈」，他們身為被害人，檢察官不讓他們閱卷，連被害數量、金額都不知道，猶如「家裡遭小偷了，還不能知道被偷多少東西」。

他痛批檢方將卷宗藏起來，狠酸「台灣司法機關似乎更保護犯罪者」，要全世界廠商以他們遭到的司法待遇引以為鑒，這就是外國人在台做生意面臨的處境。

他也說，遭侵權金額超過三千萬歐元（約台幣十億五千多萬元），目前大立光不接受他們請求，但大立光實際上享受到軟體服務，與支付金額不對等，他們向法院力陳應公開卷宗。

大立光指出，公司去年獲悉此軟體爭議，積極與MVTec協商，期間更有司法單位安排調解，但MVTec卻逕自終止協商，緊接著就開始出現媒體爆料、抹黑，號稱「大立光拒不和解」，但這並非實情。