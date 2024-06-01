聽新聞
test
0:00 / 0:00

盜採砂石4536噸 只坐1年牢

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

高雄六龜山區遭不法人士盜採砂石，開挖面積約3個籃球場大。記者古和純／翻攝
高雄六龜山區遭不法人士盜採砂石，開挖面積約3個籃球場大。記者古和純／翻攝

高雄六龜分局3年前無意間發現山區一處雜草叢生坡地遭人任意開挖，面積約3個籃球場大；檢警經跟監、空拍蒐證，查出56歲黃姓男子為首的盜砂集團，不法盜採逾4536噸砂石嘉義、台南等地出售；近日橋頭地方法院依水土保持法處黃1年徒刑，沒收不法所得204萬餘元。

經法院調查，黃男2020年10月至2021年3月以整地為由，向不知情地主租地，之後選在清晨時分，指使同夥操作怪手開挖約8656平方公尺，接洽買主後，再聘不知情砂石車司機運送盜採的砂石至嘉義縣布袋港、台南市仁德區及南化區等地。

法院指，遭黃男濫採的山坡農地，高市水利局僅核准做農業整坡作業，未許可採挖及堆積土石，後經水保技師公會勘測，這處坡地雖遭非法濫採，但未達水土流失，因此僅依水土保持法非法使用導致水土流失的「未遂罪」論處，最重可處5年徒刑，併科50萬元罰金。

法官表示，黃男明知土石開挖區是農業部公告水土保育利用的山坡地，不得擅自開挖、採取土石，仍為了一己私利結夥盜砂販賣，不法獲利計204萬984元，雖然坦承犯行，但卻未與10名受害所有權人等達成和解賠償，因此判刑。

嘉義 砂石

延伸閱讀

離譜！高雄山區遭濫挖「3座籃球場大」 盜砂惡徒狠賺不義財

「北風衝到巴士海峽了」 鄭明典：高壓這麼早退非常態

嘉義大雨山區多處落石坍方 大華公路28公里道路中斷

巴布亞紐幾內亞大山崩：超過2,000人被活埋，災區救援陷入危機

相關新聞

消防警察特考矮1.1公分遭消防退訓 她釋憲成功

原為義消的女子陳韻宣二○一八年通過消防警察特考，翌年至內政部消防署訓練中心受訓，因僅一五八點九公分高，不符公務人員特種考...

囂張男酒駕挑釁派出所 嗆員警「來抓我」遭判刑1年

彰化縣30多歲侯姓男子對女友施暴，知道女友到派出所報案，竟酒駕到派出所，拒絕員警實施酒測，還說「不要這樣四四角角」，當吊...

德商控大立光侵權 砲轟檢察官

全球最大手機鏡頭製造廠大立光，被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署依違反著作權法起訴大立光及黃姓總處...

盜採砂石4536噸 只坐1年牢

高雄六龜分局3年前無意間發現山區一處雜草叢生坡地遭人任意開挖，面積約3個籃球場大；檢警經跟監、空拍蒐證，查出56歲黃姓男...

身高不足遭退訓 ／消防署：配合考選制度調整

憲法法庭判決女義消陳韻宣通過消防警察特考、受訓資格遭廢違反平等權案，消防署強調，將依消防人員執行消防工作實際需求，配合考...

台中地檢票選主任 偵辦「中捷隨機砍人案」女檢獲第一

台中地檢署今舉辦調升一審主任票選，有14名檢察官競爭，以偵辦台中捷運隨機砍人、遭興富發吊臂砸中的陳宜君得93票排第一，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。