聽新聞
test
0:00 / 0:00
盜採砂石4536噸 只坐1年牢
高雄六龜分局3年前無意間發現山區一處雜草叢生坡地遭人任意開挖，面積約3個籃球場大；檢警經跟監、空拍蒐證，查出56歲黃姓男子為首的盜砂集團，不法盜採逾4536噸砂石至嘉義、台南等地出售；近日橋頭地方法院依水土保持法處黃1年徒刑，沒收不法所得204萬餘元。
經法院調查，黃男2020年10月至2021年3月以整地為由，向不知情地主租地，之後選在清晨時分，指使同夥操作怪手開挖約8656平方公尺，接洽買主後，再聘不知情砂石車司機運送盜採的砂石至嘉義縣布袋港、台南市仁德區及南化區等地。
法院指，遭黃男濫採的山坡農地，高市水利局僅核准做農業整坡作業，未許可採挖及堆積土石，後經水保技師公會勘測，這處坡地雖遭非法濫採，但未達水土流失，因此僅依水土保持法非法使用導致水土流失的「未遂罪」論處，最重可處5年徒刑，併科50萬元罰金。
法官表示，黃男明知土石開挖區是農業部公告水土保育利用的山坡地，不得擅自開挖、採取土石，仍為了一己私利結夥盜砂販賣，不法獲利計204萬984元，雖然坦承犯行，但卻未與10名受害所有權人等達成和解賠償，因此判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言