盜採砂石4536噸 只坐1年牢

高雄六龜山區遭不法人士盜採砂石，開挖面積約3個籃球場大。記者古和純／翻攝

高雄六龜分局3年前無意間發現山區一處雜草叢生坡地遭人任意開挖，面積約3個籃球場大；檢警經跟監、空拍蒐證，查出56歲黃姓男子為首的盜砂集團，不法盜採逾4536噸砂石至嘉義、台南等地出售；近日橋頭地方法院依水土保持法處黃1年徒刑，沒收不法所得204萬餘元。

經法院調查，黃男2020年10月至2021年3月以整地為由，向不知情地主租地，之後選在清晨時分，指使同夥操作怪手開挖約8656平方公尺，接洽買主後，再聘不知情砂石車司機運送盜採的砂石至嘉義縣布袋港、台南市仁德區及南化區等地。

法院指，遭黃男濫採的山坡農地，高市水利局僅核准做農業整坡作業，未許可採挖及堆積土石，後經水保技師公會勘測，這處坡地雖遭非法濫採，但未達水土流失，因此僅依水土保持法非法使用導致水土流失的「未遂罪」論處，最重可處5年徒刑，併科50萬元罰金。

法官表示，黃男明知土石開挖區是農業部公告水土保育利用的山坡地，不得擅自開挖、採取土石，仍為了一己私利結夥盜砂販賣，不法獲利計204萬984元，雖然坦承犯行，但卻未與10名受害所有權人等達成和解賠償，因此判刑。