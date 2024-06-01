快訊

凌晨01：10花蓮縣秀林鄉規模5.5地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身高不足遭退訓 ／消防署：配合考選制度調整

聯合報／ 記者王長鼎歐陽良盈／連線報導

陳韻宣2018年通過消防警察特考，卻因身高僅158.9公分，不符考試規則所定的160公分標準，消防署廢止她的受訓資格。陳女不服，聲請法規範審查，憲法法庭今判條文部分違憲。資料照片。記者王宏舜／攝影
陳韻宣2018年通過消防警察特考，卻因身高僅158.9公分，不符考試規則所定的160公分標準，消防署廢止她的受訓資格。陳女不服，聲請法規範審查，憲法法庭今判條文部分違憲。資料照片。記者王宏舜／攝影

憲法法庭判決女義消陳韻宣通過消防警察特考、受訓資格遭廢違反平等權案，消防署強調，將依消防人員執行消防工作實際需求，配合考選制度於未來調整選任女性消防人員基礎條件。考選部長劉孟奇表示，考選部收到憲法法庭判決書後，將會同用人機關，做適法的處置。

新北市消防局一名從事消防工作十二年的吳姓女消防員說，男女平權是好事，但女消防員身材太嬌小，在執行救災或搶救傷患時，確實比較容易有風險。

對於憲法法庭判決消防人員身高限制規定，因對女性有不利差別待遇違憲，吳姓女消防員表示，她個人覺得並沒有對或錯，只是消防員需要駕駛大型消防車輛，若體型太嬌小，確實在視野及部分操控上會受到身材的影響，也會對一同出勤人員存有相對風險。

消防署表示，消防署將以消防工作實際需求為前提，配合考選制度調整未來選任女性消防人員的基礎條件，並於教育訓練期間，透過消防署訓練中心各項專業消防訓練培育新任消防人員，讓消防人員能夠應對各種災害及緊急情況，保障自身及人民生命財產安全。

憲法法庭 消防員

延伸閱讀

憲法法庭新判決 警政署研議修正警察考試身高限制

稱竹市2勇消「冤死」…議員臉書遭灌爆 基層消防：我們沒對罹難同仁見死不救

差1.1…她身高沒160公分當不了消防員？憲法法庭認女性標準過苛部分違憲

火神眼淚滴乾了？晴空匯惡火帶走2勇消 學弟有感發文引迴響

相關新聞

台中地檢票選主任 偵辦「中捷隨機砍人案」女檢獲第一

台中地檢署今舉辦調升一審主任票選，有14名檢察官競爭，以偵辦台中捷運隨機砍人、遭興富發吊臂砸中的陳宜君得93票排第一，其...

聽到被判刑8年…強盜男翻桌抄麥砸檢座 士檢怒了：將分案調查

士林地方法院昨開庭審判一起強盜案，被告王姓男子遭判8年徒刑後失控翻桌，拿麥克風砸向檢察官，士林地檢署今晚發布新聞稿譴責王...

囂張男酒駕挑釁派出所 嗆員警「來抓我」遭判刑1年

彰化縣30多歲侯姓男子對女友施暴，知道女友到派出所報案，竟酒駕到派出所，拒絕員警實施酒測，還說「不要這樣四四角角」，當吊...

德商控訴遭侵權又看不到卷宗 中檢表達遺憾：無藏匿卷證情事

德商MVTec控告大立光侵權案，德商負責人Olaf Munkelt今天質疑檢方藏匿卷宗，「如家中遭小偷，還不能知道被偷多...

以罹病力拚交保夢碎！馬治薇涉國安法續押2個月 禁止接見、通信

無黨籍桃園市立委候選人馬治薇被控多次赴陸接受中共指示，提供我國政治輿情資料並收受陸資百餘萬選舉經費，涉犯國家安全法等罪起...

檢察官三專二專「搞不定」 新檢審委員建議部長這樣做

檢察官人事千頭萬緒，現行一審上二審「三專生」、「二專生」制讓檢察官新鮮人對未來目標看不清；準檢審委員、台北地檢署檢察官林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。