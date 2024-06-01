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身高不足遭退訓 ／消防署：配合考選制度調整
憲法法庭判決女義消陳韻宣通過消防警察特考、受訓資格遭廢違反平等權案，消防署強調，將依消防人員執行消防工作實際需求，配合考選制度於未來調整選任女性消防人員基礎條件。考選部長劉孟奇表示，考選部收到憲法法庭判決書後，將會同用人機關，做適法的處置。
新北市消防局一名從事消防工作十二年的吳姓女消防員說，男女平權是好事，但女消防員身材太嬌小，在執行救災或搶救傷患時，確實比較容易有風險。
對於憲法法庭判決消防人員身高限制規定，因對女性有不利差別待遇違憲，吳姓女消防員表示，她個人覺得並沒有對或錯，只是消防員需要駕駛大型消防車輛，若體型太嬌小，確實在視野及部分操控上會受到身材的影響，也會對一同出勤人員存有相對風險。
消防署表示，消防署將以消防工作實際需求為前提，配合考選制度調整未來選任女性消防人員的基礎條件，並於教育訓練期間，透過消防署訓練中心各項專業消防訓練培育新任消防人員，讓消防人員能夠應對各種災害及緊急情況，保障自身及人民生命財產安全。
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