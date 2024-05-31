囂張男酒駕挑釁派出所 嗆員警「來抓我」遭判刑1年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣30多歲侯姓男子對女友施暴，知道女友到派出所報案，竟酒駕到派出所，拒絕員警實施酒測，還說「不要這樣四四角角」，當吊車到達，侯男乘機上車駛離，不理會員警拉住車門阻止。彰化地方法院審結，依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪，判處有期徒期1年。可上訴。

判決書指出，侯男的女友去年4月清晨到派出所報案，自述遭侯施暴，不到一小時侯男竟酒駕到派出所，陳姓員警擔心兩人見面發生衝突，請侯離開，侯的女友當場舉報侯酒駕，陳姓員警也聞到侯身上有酒味，多次要實施酒測都被拒，也被拒簽拒絕酒測舉發通知單

陳姓員警依規定通知吊車到場將依法移置保管，侯竟趁眾人不注意，進入車內啟動引擎準備駛離，陳姓員警立刻上前打開車子的左後車門，用手握住左後車門的門把，勸說阻止侯不要駕車離開，但侯急踩油門迅速倒車到員林市員大路的車道上，致使陳姓員警被拖到路中央，見侯執意開車離開，為安全只好鬆開手，侯即駕車離去。

侯男被捕後矢口否認有何妨害公務的犯行，辯稱警員違反酒測程序，在不是臨檢的處所要實施酒測，警察執行公務不能不顧時間、地點、對象任意臨檢，或隨機盤查，應先合理判斷是否易生危害，拒絕酒測的法律效果為「罰鍰，當場移置保管該汽機車，吊銷其駕駛執照」，不是不讓人離去。

但侯男對陳姓警員稱「你這樣說也是多說，以後大家都會相見面，做朋友，不要這麼四四角角，明天我見所長帶我來拜會你一下好不好，我不要簽單子，不要再惹事了」，口嚼檳榔，走到一旁點菸，坐在路邊的防撞墩上抽菸。法官認為，侯男是以大家做朋友還會見面，表達不做酒測、拒簽單子的意思，甚至還抬出所長來給警員施壓。

法院審酌侯男在派出所前不理會警員勸導，也不顧警員人身安全，乘機強行開走應依法移置保管的車輛，又一再開車到派出所前，車停在路中央，頭手伸出車窗外斥責報案人、挑釁警員「來抓我」、「開槍啊」，公然挑戰公權力，態度囂張，無視國家法治，及否認犯行等情，量處一年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

彰化地方法院判處涉嫌家暴又公然挑戰公權力的侯男一年有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處涉嫌家暴又公然挑戰公權力的侯男一年有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

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