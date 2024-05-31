台中地檢票選主任 偵辦「中捷隨機砍人案」女檢獲第一

台中地檢署今舉辦調升一審主任票選，有14名檢察官競爭，以偵辦台中捷運隨機砍人、遭興富發吊臂砸中的陳宜君得93票排第一，其次為主辦軍醫集體貪汙的馬鴻驊84票第二，上月剛起訴大立光營業秘密案的白惠淑拿72票排第三，中檢公布前7名票數，名單交檢審會討論最終才由法務部長圈選。

中檢今年共有14名檢察官參與調升主任票選，因中檢派主任長期處於「塞車」情況，有別於其他地檢，中檢每年至少10多人競爭，今年期別橫跨44期至51期，有不少辦案經驗16、17年以上的檢察官仍在排隊派主任。

中檢這次票選採1人可投4至7票、票票等值，共137人具投票資格，不過今下午4點開票過程一如往常沒有公開。

中檢最終公布前7名票數者，依序為47期陳宜君93票、49期馬鴻驊84票、49期白惠淑72票，而46期張富鈞、46期王亮欽同獲65票，49期張時嘉59票、49期吳昇峰56票，競爭相對激烈。

陳宜君今年甫獲模範公務員殊榮，資歷完整，日前才剛經指分偵辦台中捷運隨機砍人案，密集指揮、訊問，操勞到喉嚨都沙啞，另也接辦同是台中捷運遭興富發吊臂砸中釀1死案，以及偵破2起台版柬埔寨虐豬仔、廢棄切削油一條鏈案。

馬鴻驊偵辦國軍醫院軍醫集體貪汙案，過去擔任民生組檢察官時破獲多起環保案件，得到衛生福利專業獎章，相當不容易；白惠淑今年方得到十大傑出女青年，上月剛起訴大立光營業秘密案，另在民生案中也追出環保公司亂埋戴奧辛一案。

張富鈞偵辦ACE王牌交易所以阿福錢包洗錢案、中部百名大學生遭無卡分期集體詐騙案，在婦幼專組時也起訴霸道總裁性侵少女、惡雇主凌虐印尼看護等案件；王亮欽起訴盛唐中醫使用硃砂禁藥，害前議長張宏年一家鉛丹中毒，也參與偵辦立委顏寬恒侵占國有地案。