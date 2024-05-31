聽到被判刑8年…強盜男翻桌抄麥砸檢座 士檢怒了：將分案調查

士林地方法院昨開庭審判一起強盜案，被告王姓男子遭判8年徒刑後失控翻桌，拿麥克風砸向檢察官，士林地檢署今晚發布新聞稿譴責王男，將主動分案偵辦，若有涉刑責將依法嚴處。

士林地檢表示，譴責被告王姓男子在公訴檢察官執行職務時丟擲物品、謾罵等不理性行為，基於保護同仁安全、維護其權益，事發後地檢署立即聯繫士林地院彙整、保全相關事證，後續將主動分案，由偵查組檢察官查明事發經過，若有涉刑責，將依法嚴處，絕不寛貸。

地檢、地院皆同感應維護機關及人員安全，除持續檢視法庭、偵查庭硬體設備是否完善，也將持續落實在庭值勤秩序及安全維護，將以此事為教材，提醒同仁保持警覺，防範於未然。

全案源於，吳男向陳男簽本票借貸，後續陳男卻稱貸款審核未通過，旋即失聯，未歸還本票；吳男友人35歲王男知悉後，去年9月22日找來5名同夥到台北市內湖區持刀押走陳男，搶走其背包內11萬5000元及項鍊等，逼簽自白書稱自願交出財物，作為欺騙吳男的賠償。

檢警介入將涉案6人查緝到案、依法起訴，士林地院昨開庭，依強盜等罪判王男徒刑8年，王男聽聞後當場失控，踹翻法庭桌子，拿麥克風砸向檢察官，被法警制止押回。

有法官事後在臉書貼文指稱，王男看法庭成員不慍不火才撒野，原想依職權告發王男毀損公物，簽呈都打好了，但資訊室檢查後說電腦和麥克風都沒壞，「這是我聽過最好的壞消息」，王男對檢察官丟擲凶器，造成法警掛彩，還好本案也判的不輕，夠王男在毓中好好反省。