以罹病力拚交保夢碎！馬治薇涉國安法續押2個月 禁止接見、通信

無黨籍桃園市立委候選人馬治薇被控多次赴陸接受中共指示，提供我國政治輿情資料並收受陸資百餘萬選舉經費，涉犯國家安全法等罪起訴，現由桃園地院審理中，今年3月1日裁定羈押禁見，羈押期今日屆滿，承審法官聽取檢辯及馬女意見後，裁定馬治薇自明天起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

法官裁定理由指出，馬治薇於2023年4月前與大陸地區人士綽號「冰姐」、「阿浩」等人結識後，陸續自同年4月起，多次應2人要求前往大陸地區碰面，期間多次收受2人給付不少的美元現金及虛擬貨幣，卻不知2人真實姓名及身分，有悖常情，馬又稱不知2人為何要給錢，恐係為脫免罪責而刻意隱瞞，所有證據皆顯示，被告有足夠資金和資源接應她出境，雖然被告以「所有一切都在國內，沒有逃亡之虞」來辯稱，這種辯護無說服力。

參考被告歷次關於此案供述，與卷內證人證述多有齲齬之處，而辯護人於今年4月28日具狀聲請傳喚被告黃姓前夫於審判期日作證，詎料黃男未經法院通知竟於5月3日進行第二次準備程序，卻能知悉庭期而到庭欲旁聽，他如何能掌握此案審理進度，讓人懷疑，此案既有諸多細節尚待釐清，也定於6月5日進行審判程序，若被告獲釋在外，恐有與黃姓前夫或其他可能證人勾串，讓此案陷於隱晦疑慮，辯護人以此案證據清楚、檢察官未聲請調查證據，認被告無滅證、串證之虞不足採。被告雖以雙親年紀大、看守所環境不佳，長期坐臥對她罹患退化性關節炎的脊椎造成負擔，飲食不佳等這些理由與先前確定羈押的原因和必要性無關。