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檢察官三專二專「搞不定」 新檢審委員建議部長這樣做

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢察官人事千頭萬緒，現行一審上二審「三專生」、「二專生」制讓檢察官新鮮人對未來目標看不清；準檢審委員、台北地檢署檢察官林達今天發表建言，籲透過集體智慧由法務部長鄭銘謙領導建構更完善的檢察人事制度。

林達表示，當二審因重要業務有延續的必要「三專生」得予續任，但續任仍以3年為限，且續任人數不能超過當屆新二審缺額的3分之1，藉此避免大量「萬年二審」累積堵塞的弊病。

此外，新二審獲續任者，得從二審外調辦事，至於未任滿3年即提前回任者，為了制度公平起見，3年內仍限制外調辦事，這樣才能確保三專生能夠完整接受二審各項歷練。

林達認為，為建立完善的培育機制，應仿效日本一審設立副檢察長並由二審回任的人擔任養成設計，林說，現行一審9位襄閱未來均逐步改由具二審資歷者擔任，藉此可以建立公平健康的一審襄閱選拔機制，避免一審內部不良派系鬥爭。

林達建議，一審偵查組檢察官與助理的配置人數目標應為1比1，因初期人數有限，以二審回任一審偵查的人，以及實際承擔較多指分專案的人為優先配置，這部分可由法務部和高檢署訂出參考指引。

林達表示，「二專生」經過6年實驗有利有弊，建議逐步縮減名額將名額讓給「三專生」，藉此擴增領導幹部的培育機會；為強化中南部領導人才的培訓，高分檢名額則盡量保留給中南部「三專生」，讓全國檢察官都有充足的歷練機會。

林達認為，為建立完善的領導人才培育機制，一審檢察長派任分為「六都」及「六都以外」兩類，第一次派任者，派任及輪調地點為六都以外的地檢署，任期3至4年，卸任後即回任二審並取得二審實任資格；第二次派任者，派任及輪調地點則為六都，其中「五都」的任期為2至3年，台北地檢署檢察長則不受六年任期拘束。

林達建議，三審得借調一定名額的學術性或專業性檢察官，或仿照兼任廉政署辦事模式，藉此強化檢方整體法律論述及統一追訴標準。

林達還指出，「三專生」回任機制和配套不足，一旦直接縮短主任任期，首當其衝便是立即產生大量卸任主任，倘若後端的檢察長派任可以更通暢快速，整體流動更順暢，則一審主任只要六年便可繼續前進歷練，對於檢察長與主管的整體年輕化會有幫助。

台北地檢署檢察官林達。圖／翻攝網路
台北地檢署檢察官林達。圖／翻攝網路
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

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