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邱素貞瑜伽天地惡性倒閉8年 消費者提團體訴訟…法院判賠3721萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

經營超過40年的「邱素貞瑜伽天地」8年前無預警停業，上百名學員權益受損，台灣消費者保護協會替692名學員提團體訴訟，求償近2.9億元，一審判邱素貞瑜伽天地應給付1970萬餘元，二審廢棄發回更審；台北地方法院更一審昨改判邱素貞瑜伽天地應給付3721萬餘元，可上訴。

邱素貞瑜伽天地創辦人邱素貞40多年前在台推廣瑜珈，被稱為「華人瑜珈」推手，透過朋友介紹認識陳玉芬，兩人成功打響知名度，而邱素貞退休後，將事業全權交由陳玉芬，但公司倒閉後，陳玉芬潛逃出境遭通緝，她當時表示是到澳洲照顧罹癌的丈夫，未來一定會回台灣處理，但至今未歸。

消保會主張，邱素貞瑜伽天地全台擁有多家分店，是國內頗負盛名的瑜伽短期補習班，但陳玉芬早知公司財務狀況不佳，但選擇隱瞞，要求員工持續招攬學員，鼓吹學員從短期會員轉為終身會員，學員預付款項購買課程，還有人向融資公司貸款支付學費，未料業者2016年4月27日無預警宣告歇業，導致學員無課可上，更面臨信用卡和融資公司追債。

消基會認為，邱素貞瑜伽天地、陳玉芬故意侵害學員權利，共替692名學員提團體訴訟，請求賠償4800餘萬元學費、違約金等，另加5倍懲罰性賠償金，總金額達近2.9億元。

業者認為，此案純屬消費者和公司間的契約糾紛，無關侵權行為，因此不適用消保法懲罰性賠償金的要件，再者依最高法院見解，懲罰性賠償金不包括債務不履行的責任，請求法院駁回訴訟。

台北地院一審認為，邱素貞瑜伽天地無預警歇業，無法再提供瑜伽課程，消費者確實可請求賠償，扣除部分學員未舉證課程剩餘堂數、已繳學費金額、雙方契約關係等，判業者應給付1970萬餘元。

二審指出，瑜伽公司2018年3月12日起法定代理人變更為陳玉芬，訴訟在陳玉芬聲明承受訴訟前當然停止，但一審未停止訴訟程序，也沒有裁定命陳玉芬聲明承受訴訟，陳玉芬因未受合法通知而未到場應訴，一審即依消保會聲請，准由一造辯論而判決，訴訟程序自有重大瑕疵，因此廢棄原判決發回更審。

台北地院更一審指出，瑜伽公司2016年4月27日無預警歇業，旗下分店和教育中心均遭撤銷立案處分，消費者請求損害賠償有理由，經審酌消保會提供的各消費者和瑜伽公司簽訂的契約、上課證、收據等，計算後判決邱素貞瑜伽天地應賠償3721萬2631元。

邱素貞瑜伽天地。圖／台北市教育局提供
邱素貞瑜伽天地。圖／台北市教育局提供

消費者 瑜珈 邱素貞

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