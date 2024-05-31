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一聽判8年…強盜男失控翻桌「我什麼錢都沒拿到」 拿麥克風砸檢座、法警制止掛彩

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
內湖警方查獲涉強盜案3人，檢方依強盜罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
內湖警方查獲涉強盜案3人，檢方依強盜罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝

王姓男子先前得知吳姓男子與陳姓男子有借貸糾紛，去年9月在台北市內湖區糾眾持刀洗劫陳男，檢警介入後依強盜等罪嫌起訴，士林地院昨開庭審判，依加重強盜罪等罪判王男徒刑8年，王男當庭失控砸場「我什麼錢都沒拿到！」法官不排除依職權告發，法院研議中。

全案源於，吳男向陳男簽本票借貸，後續陳男卻稱貸款審核未通過，旋即失聯，未歸還本票；吳男友人35歲王男知悉後，去年9月22日找來5名同夥到台北市內湖區持刀押走陳男，搶走其背包內11萬5000元及項鍊等，逼簽自白書稱自願交出財物，作為欺騙吳男的賠償。

檢警介入將涉案6人查緝到案、依法起訴，士林地院昨開庭，依強盜等罪判王男徒刑8年，王男聽聞後當場失控，踹翻法庭桌子，拿麥克風砸向檢察官，被法警制止押回。

據悉，有法官事後在臉書貼文指稱，王男看法庭成員不慍不火才撒野，原想依職權告發王男毀損公物，簽呈都打好了，但資訊室檢查後說電腦和麥克風都沒壞，「這是我聽過最好的壞消息」，王男對檢察官丟擲凶器，造成法警掛彩，還好本案也判的不輕，夠王男在獄中好好反省。

對此，士林地院表示，針對法官依職權告發部分，目前尚在研議中。

強盜 檢察官

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