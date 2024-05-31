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台南長照悲歌…兄死弟截肢獨活 法官也不忍過度苛責判緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認張姓兄弟此等境遇，任何人均感同情而不忍過度苛責處罰弟弟，法官認他犯謀為同死而受託殺本人罪處1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照
台南地院認張姓兄弟此等境遇，任何人均感同情而不忍過度苛責處罰弟弟，法官認他犯謀為同死而受託殺本人罪處1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照

又是一起長期照護悲劇。台南有對兄弟，哥哥因病導致行動不便且無法工作，由弟弟長期照護身心俱疲，一同尋短，經鄰居發現報警，哥哥回天乏術，弟弟獲救後卻被訴加工自殺罪，台南地院認他犯謀為同死而受託殺本人罪處1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

檢警調查，張姓兄弟在台南租屋內住，哥哥因中風等疾病導致行動不便且無工作，平時均由弟弟照料陪伴，而弟弟在電子公司擔任作業員每月薪資約2萬6千元，經濟仍困頓。哥哥因長年疾病及行動不便而想不開，去年2月3日中午向弟弟提及此事。

弟弟因照顧哥哥身心俱疲且相依為命，認自己苟活也無意義，4日傍晚將客廳門窗關閉，吃下安眠藥後一同尋短，未料，5日上午兩人均醒了過來，傍晚弟弟將哥哥扶到廁所內再次尋短，直至6日清晨，弟弟因左腳趾及左小腿遭嚴重燒傷而驚醒，跑出屋外而被鄰居發覺，報警將他送醫救治，而警方及救護人員入屋發覺哥哥在廁所內已死亡。

台南地院指出，這對兄弟長時期因身體、經濟因素，使生活陷入困頓，失去生存意念；弟弟因此雙下肢接觸性燙傷，事後部分截肢並接受整型手術，經社會局協助安置在機構。此等境遇，任何人均感同情而不忍過度苛責處罰弟弟。

同時，考量家屬表示，希望本案可以趕快結束，讓弟弟能夠自理生活，請求可以判決無罪。法官認他犯謀為同死而受託殺本人罪處1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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