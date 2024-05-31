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刑警收賄、律師洩密！ 新北檢起訴假博弈詐團36人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

以詹姓男子為首的詐騙集團，自2019年起經營假博奕詐騙平台，透過網路誘騙民眾在得以操控遊戲結果的假博奕平台匯款儲值下注行騙。新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君查出，詹男另行賄台北市刑大楊姓偵查佐，查詢警用系統將詐團成員刑案資料及警方查緝賭博詐欺專案情資外洩並收賄；詹男落網後，還利用顏姓律師外洩卷證資料及串供，今依涉犯組織犯罪條例、加重詐欺取財、洗錢防制法及貪汙治罪條例等罪嫌起訴共36人。

檢方查出，楊姓偵查佐因為其戴姓女友加入詹男詐團，竟利用警政署刑案資訊系統、智慧分析決策支援系統及165反詐騙系統平台，將查得的詐欺集團成員相關刑案資料洩漏予戴女，並將警方相關賭博或詐欺查緝專案的查緝期間洩漏給詹男，以利躲避查緝，藉此收賄勞力士手錶及上千萬購屋和裝潢款。

詹男因經營詐團於2022年11月16日為警查獲後遭聲押，不料他竟利用顏姓律師，透過閱卷複印同案被告筆錄、詹男筆錄及羈押聲請書等案卷資料外洩，再將外洩對象回覆與案情相關的訊息字條，攜入看守所交給詹男再行回覆擔任信差，以LINE回傳給詐團成員知悉。

詹姓男子經營假博弈詐諞集團，行賄台北市刑大楊姓偵查佐外洩情資，還利用顏姓律師外洩卷證資料及串供，新北檢今依涉犯組織犯罪條例、加重詐欺取財、洗錢防制法及貪汙治罪條例等罪起訴共36人。圖／聯合報系資料照片
詹姓男子經營假博弈詐諞集團，行賄台北市刑大楊姓偵查佐外洩情資，還利用顏姓律師外洩卷證資料及串供，新北檢今依涉犯組織犯罪條例、加重詐欺取財、洗錢防制法及貪汙治罪條例等罪起訴共36人。圖／聯合報系資料照片

詐欺 詐騙集團 賭博

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