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異想天開…男大生「雙腳放乾冰10小時」釀截肢 詐保4千多萬不成被判刑
張姓男大生在廖姓高中同學協助下，把腳放進裝乾冰的水桶10小時致截肢，聲稱夜遊凍傷申請理賠4126萬元獲賠23萬元，檢方將張、廖起訴，台北地院審理，今天依詐欺罪判張有期徒刑2年，緩刑2年，判廖有期徒刑6年。可上訴。
張與廖是高中同學，2023年1月26日，2人騎車到新北市三重購買乾冰，回到廖台北市中山區的住處，由廖將張綑綁在椅子上，讓張的雙腳放在充滿乾冰的塑膠桶內10小時，廖則在一旁錄影及拍照存證。
2023年1月28日，張被送到台北馬偕醫院急診，經過一周的治療後，2月6日時因雙側小腿以下四度凍傷、腔室症候群、骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等，雙腳膝下被截肢。
張在接受治療取得證明後，陸續以騎車夜遊遭凍傷為理由，向5家保險公司申請8張健保、壽險、旅行平安險等理賠4126萬元，順利詐得23萬元，不過，有保險公司理賠專員發現他購買保單時間可疑，向警方告發。
刑事局獲檢舉報請台北地檢署指揮偵辦，約談張到案，張否認缺錢詐保，辯稱因為廖告訴他不慎惹到黑道，才在廖的建議下拍乾冰自殘的畫面給黑道一個交代，由於廖協助犯案，檢察官偵辦，將張、廖依詐欺、幫助他人自傷致重傷等罪起訴。
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