高雄男車手被逮1年內晉升車手頭 上訴判更重…二審下場出爐

高雄原本從事水果批發的胡姓男子2021年7月加入詐欺集團擔任車手，被逮後遭台中地院判刑1年4月，他卻未因此改過自新，從最低階的車手提升至車手頭工作，詐騙金額也從數萬元至百萬元不等，但去年橋頭地院僅判他3年徒刑，與同案其他車手刑期相同；檢方與胡男不服上訴；近日，高雄高分院改判胡3年6月徒刑。

判決書中，胡所屬的詐團成員，假冒衛生局人員、員警或檢察官等公務員身分，分別向7名受害人電話詐騙現金約421萬及鑽石、金鍊等飾品，胡擔任車手頭一職，指派車手向被害人面交取件。

據知，胡被捕時年僅19歲，於一審偵查、審理時均自白認罪，因此獲得減刑；一審法院審酌，胡僅因貪圖金錢享樂，正值青年不思正當工作，參與詐團分工行騙，雖坦承犯行，但因在監服刑，並無能力與受害人等達成和解，且有加重詐欺之前科素行，依此判處3年徒刑。

不過，橋頭地檢署檢察官認為，胡先前就加入其他詐團被逮遭判刑，數月後依舊再犯，可見胡並未深切反省，反而成為升任詐團幹部，並增加犯案所得，尤應重懲，而原審判決中，胡擔任較高階車手頭幹部，將底層車手收得的款項轉交詐團上游，但一審卻與其他車手刑度無差，量刑上有所失衡。