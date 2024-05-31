談台中女高職生遭霸凌悲劇 盧秀燕：我也曾被霸凌「不會這樣算了」

台中市一名女高職生今年1月疑遭霸凌進而發生憾事，議員質疑學校的通報機制在哪裡？且學生家長通報孩子疑遭霸凌，學校才啟動調查，程序難道沒問題？市長盧秀燕說，她成長過程中也被霸凌過，完全可以理解，針對此案，將會檢視通報及啟動調查的程序是否有疏失。

民進黨議員王立任表示，台中一名女高職生今年1月疑遭霸凌發生憾事，該名高職生個性內向，在校突遭同學孤立，讓她心裡受創，初期雖有向父親反映，但仍走不出陰霾，去年5月休學後，最後仍發生憾事過世；該名高職生的妹妹也就讀同校，疑與同校學生發生網路霸凌，近期也休學。

王立任說，高職生1月1日過世後，家長1月2日告知學校，學校雖有校安通報，但直到家長向學校通報疑有霸凌情況，學校才要家長提出霸凌申請，家長2月22日提霸凌申請，學校卻拖延至2月26日才召開調查小組，3月7日啟動調查，原定5月7日應有結果，學校卻發文需展延一個月，這樣的程序難道沒問題嗎？王也質疑學校為何在學生進入輔導室後未通報、休學時未通報，學校的作為，真的有辦法接住孩子嗎？

議員謝志忠、黃守達、張玉嬿說，去年豐原高中被霸凌學生發生憾事，這次案子一樣，他們一定經歷非常痛苦的過程，關鍵在於學校的輔導機制有沒有徹底發揮功能。

盧秀燕表示，她在成長過程中也被霸凌，甚至20多歲進到公司還被霸凌，「我完全可以理解，我也是個母親，我們不會這樣算了」，會回頭再檢視程序，該通報是否沒有通報？該啟動是否沒有啟動？另外，她更關心高職生妹妹的狀況，對於妹妹的狀況，應該給予更多關心、協助與輔導。

台中市教育局表示，該案啟動調查後，教育局已督促學校加速調查中，5月初完成相關人員訪談，後續將視調查結果依規辦理。

另該名高中生的胞妹疑與同校學生發生網路霸凌，學校獲知後已依規通報，此案是依今年4月17日新修訂的校園霸凌防制準則處理，5月16日召開審查小組決議受理，並外聘專家學者、法律專業人士、校內教師代表組成3人處理小組，5月20日已召開處理小組會議，對於生對生發生霸凌案件，積極協調雙方調解。

教育局指出，今日學校召開第二次處理小組會議，因調解仍未果，學校已決議啟動調查程序，教育局將督促學校加速進度，並提供學生輔導諮商資源，減少學生心理創傷。

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