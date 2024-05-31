快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

影／韓籍旅客行李忘了拿！醉闖高雄機場管制區「比中指」還罵這字

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一名韓籍男旅客昨深夜10時許搭越南航空班機從河內抵高雄國際機場，入境時已酩酊大醉，步出管制門才發現有行李遺留海關檢查處，欲走進管制區取行李，遭航警和保全制止卻不聽勸，還嗆英文侮辱員警，因影響航廈秩序及其他旅客通行，遭航警壓制在地扭送法辦。

航警局高雄分局指出，年約40餘歲的韓籍男性旅客昨晚10時許搭乘越南航空VN-586從河內飛抵高雄國際機場，當時韓籍男子入境時已喝醉，大約10時38分許步出入境管制區，後因發現還有一個行李忘了領取，又折返準備走入管制區內。

當時保全和海關人員出面制止，韓籍男子仍不聽勸，航警獲報抵達勸阻，男子對員警比中指還用英文辱罵執勤員警「FxxK」，由於已影響其他入境旅客通行，員警當場將他壓制在地逮捕，警詢後依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖（紅圈處），警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖（紅圈處），警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖（紅圈處），警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖（紅圈處），警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖，警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖，警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖（紅圈處），警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖（紅圈處），警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖（紅圈處），警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝
韓籍男旅客昨深夜10時許從越南河內搭機抵高雄國際機場，因喝醉一個行李忘了領，步出管制門才發現欲擅闖（紅圈處），警制止不聽被壓制逮捕。記者石秀華／翻攝

保全

延伸閱讀

一掛40年…「九族文化村」廣告看板消失高雄人不捨！ 臉書社群揭露背後故事

影／投資群組成員天天喊感恩當富翁 高雄阿伯衝動砸錢險匯264萬

高雄17歲正妹百貨美食街遭偷拍 報警要求他刪多段影片

離譜！高雄山區遭濫挖「3座籃球場大」 盜砂惡徒狠賺不義財

相關新聞

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

我國於4年前元月下旬進入COVID-19新冠疫情時代，口罩、隔離、快篩，封境長達3年，還有許多防疫措施，邱姓男子於202...

全台首例…未經手術「女變男」 法院判准

一名生理女性「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，被戶政事務所以未完成性器官摘除手術等理由拒絕，她提行政訴訟，台北高等行政...

眼科女醫師黃宥嘉上節目爆前夫「精子有問題」 最終獲判無罪確定

眼科女醫師黃宥嘉和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊」，及前夫保單受益人陳母的名字，檢...

影／遭大立光侵權 被害德商「對台灣司法失望」籲全世界注意

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署依違反著作權法等起訴大立光黃姓總處長...

影／韓籍旅客行李忘了拿！醉闖高雄機場管制區「比中指」還罵這字

一名韓籍男旅客昨深夜10時許搭越南航空班機從河內抵高雄國際機場，入境時已酩酊大醉，步出管制門才發現有行李遺留海關檢查處，...

假借交易放貸資金 嘉檢起訴台蠟董座林哲印等7人

嘉義地檢署指揮嘉縣調查站偵辦台灣蠟品公司涉嫌背信及違反證交法案，上午起訴台蠟董座林哲印與光電系統商謝益宏等7人；此案另涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。