影／韓籍旅客行李忘了拿！醉闖高雄機場管制區「比中指」還罵這字

一名韓籍男旅客昨深夜10時許搭越南航空班機從河內抵高雄國際機場，入境時已酩酊大醉，步出管制門才發現有行李遺留海關檢查處，欲走進管制區取行李，遭航警和保全制止卻不聽勸，還嗆英文侮辱員警，因影響航廈秩序及其他旅客通行，遭航警壓制在地扭送法辦。

航警局高雄分局指出，年約40餘歲的韓籍男性旅客昨晚10時許搭乘越南航空VN-586從河內飛抵高雄國際機場，當時韓籍男子入境時已喝醉，大約10時38分許步出入境管制區，後因發現還有一個行李忘了領取，又折返準備走入管制區內。

當時保全和海關人員出面制止，韓籍男子仍不聽勸，航警獲報抵達勸阻，男子對員警比中指還用英文辱罵執勤員警「FxxK」，由於已影響其他入境旅客通行，員警當場將他壓制在地逮捕，警詢後依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康