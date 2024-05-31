快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眼科女醫師黃宥嘉上節目爆前夫「精子有問題」 最終獲判無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

眼科女醫師黃宥嘉和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊」，及前夫保單受益人陳母的名字，檢方依個人資料保護法起訴，一、二審均判黃宥嘉無罪，最高法院駁回檢方上訴，黃宥嘉無罪確定。

檢方起訴指出，黃宥嘉2017年和陳文彥離婚，黃宥嘉2021年2月參加東森電視財經台「這不是新聞」電視節目錄影，主持人詢問與陳文彥結婚後，遲未懷孕一事，她答「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」檢察官認為她揭露陳有寡弱精子症、弱精子症，不法利用陳文彥醫療、病歷個人資料。

黃宥嘉陳述經歷的婚姻問題時說，「看到我這個前夫的書桌上有一張保單，它是10萬美金的保單，然後呢他的受益人，我是在結婚之後發現的，然後他的受益人是寫媽媽，陳徐月娥的名字」、「這個大姑她是住泰國，她常常會回台灣，回台灣就住在自己的娘家」，檢方也認為她不法利用陳文彥的家庭，以及陳母姓名、大姑的住所與社會活動，檢方依非法利用個人資料罪起訴黃女。

一審認為檢察官所舉的證據不足以證明黃宥嘉確有這些犯行，判決無罪。檢方上訴，主張黃宥嘉在偵查中及另一電視節目的陳述，可證她是自醫療單位取得前夫的病歷並進而為利用；黃女在電視節目上告訴觀眾前夫投保情形及前夫人母親、姐妹的住所等，違反個資法規定。

二審認為，黃宥嘉已說明她是本於個人學識經驗而推論前夫的身體狀況，無從認定她有蒐集、利用前夫個人資料，不符合個資法要件。

二審指出，至於黃宥嘉在電視節目上談及前夫投保情形、前婆婆等人的社會活動，另從電視節目前後內容來看，黃女是因為有其他節目指她貪圖前夫財產，才提出解釋、說明，難認有損害前夫或牟取不法利益意圖，況且她沒說明大姑的姓名，一般難以連結個資，仍判黃女無罪。

檢方不服提上訴，最高法院認為原審判決認事用法沒有違誤，也沒有違背法令之處，駁回上訴，全案確定。

眼科女醫師黃宥嘉。圖／翻攝自臉書
眼科女醫師黃宥嘉。圖／翻攝自臉書

人資 個資 大姑

延伸閱讀

中信銀「北台南行舍」土地交易案 前財務長張明田等8人獲判無罪

台中男持酒瓶碎片毆友致死 上訴二審仍判15年

逆轉！花蓮玉里鎮長龔文俊涉賄二審無罪 直呼「含冤得雪」

棉花糖爺爺猥褻少女還送現金當封口費？證據不足判無罪　

相關新聞

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

我國於4年前元月下旬進入COVID-19新冠疫情時代，口罩、隔離、快篩，封境長達3年，還有許多防疫措施，邱姓男子於202...

全台首例…未經手術「女變男」 法院判准

一名生理女性「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，被戶政事務所以未完成性器官摘除手術等理由拒絕，她提行政訴訟，台北高等行政...

眼科女醫師黃宥嘉上節目爆前夫「精子有問題」 最終獲判無罪確定

眼科女醫師黃宥嘉和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊」，及前夫保單受益人陳母的名字，檢...

影／遭大立光侵權 被害德商「對台灣司法失望」籲全世界注意

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署依違反著作權法等起訴大立光黃姓總處長...

影／韓籍旅客行李忘了拿！醉闖高雄機場管制區「比中指」還罵這字

一名韓籍男旅客昨深夜10時許搭越南航空班機從河內抵高雄國際機場，入境時已酩酊大醉，步出管制門才發現有行李遺留海關檢查處，...

假借交易放貸資金 嘉檢起訴台蠟董座林哲印等7人

嘉義地檢署指揮嘉縣調查站偵辦台灣蠟品公司涉嫌背信及違反證交法案，上午起訴台蠟董座林哲印與光電系統商謝益宏等7人；此案另涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。