快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

寶林茶室案釀4死 2名死者相驗報告已完成、轉送北檢

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市今年3月下旬爆發寶林茶室食物中毒事件，迄今造成4人死亡，法務部法醫研究所5月間已完成2名死者的相驗報告，分別交由士林和新北地檢署，兩個地檢署再將報告轉送台北地檢署將一併參考，另尚有2名死者的相驗報告仍在處理中，待報告均出爐後再綜合判斷。

中毒案首名死者是一名住在新北市的39歲男子，他於今年3月22日到寶林茶室食用炒粿條、香蘭葉果汁，事後嘔吐、腹瀉，並於23日送醫救治，最終因急性腎衰竭病逝，由新北檢負責相驗。因該男子在證券投信界小有名氣，過世消息帶給金融圈極大震撼。

第二名死者是一名新北市66歲男子，也是吃完炒粿條發生多次腹瀉、胸悶症狀，送醫急救後因多重器官衰竭過世。女兒現身記者會淚訴，無法接受父親吃個飯，一周內人就過世，同意司法相驗，不能讓父親「死得不明不白」，由士檢負責相驗。

第三名死者傳為馬來西亞籍的40歲男子，於3月21日食用滑蛋河粉後不適送醫，在加護病房裝上葉克膜急救，但歷經1個月搶救仍然不治。

第四名死者為40歲女性，3月中旬到寶林茶室吃完粿條後出現噁心、嘔吐及腹瀉，經醫療團隊搶救，病況一度回穩，後來因嚴重感染問題，導致病況惡化，4月29日凌晨3點多因多重器官衰竭辭世。

法醫研究所於今年5月間，完成前兩名死者的相驗報告，分別交給新北及士林地檢，再由兩地檢署轉送北檢一併參考，另外兩名死者則是由北檢負責相驗的案件，報告仍在處理中，檢方待相驗報告及相關資料後，綜合研判。

寶林茶室。圖／聯合報系資料照片
寶林茶室。圖／聯合報系資料照片

寶林茶室 馬來西亞

延伸閱讀

徐巧芯拿寶林案照片 北市政風：訊息最後在媒事組

監控個資？王義川稱手機定位分析青鳥 北檢出手調查

寶林茶室案釀4死 北市首度抽驗米濕製品「邦克列酸」結果曝

寶林茶室成懸案？專家：採檢時機及搜集是關鍵

相關新聞

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

我國於4年前元月下旬進入COVID-19新冠疫情時代，口罩、隔離、快篩，封境長達3年，還有許多防疫措施，邱姓男子於202...

全台首例…未經手術「女變男」 法院判准

一名生理女性「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，被戶政事務所以未完成性器官摘除手術等理由拒絕，她提行政訴訟，台北高等行政...

眼科女醫師黃宥嘉上節目爆前夫「精子有問題」 最終獲判無罪確定

眼科女醫師黃宥嘉和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊」，及前夫保單受益人陳母的名字，檢...

影／遭大立光侵權 被害德商「對台灣司法失望」籲全世界注意

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署依違反著作權法等起訴大立光黃姓總處長...

影／韓籍旅客行李忘了拿！醉闖高雄機場管制區「比中指」還罵這字

一名韓籍男旅客昨深夜10時許搭越南航空班機從河內抵高雄國際機場，入境時已酩酊大醉，步出管制門才發現有行李遺留海關檢查處，...

假借交易放貸資金 嘉檢起訴台蠟董座林哲印等7人

嘉義地檢署指揮嘉縣調查站偵辦台灣蠟品公司涉嫌背信及違反證交法案，上午起訴台蠟董座林哲印與光電系統商謝益宏等7人；此案另涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。