寶林茶室案釀4死 2名死者相驗報告已完成、轉送北檢

台北市今年3月下旬爆發寶林茶室食物中毒事件，迄今造成4人死亡，法務部法醫研究所5月間已完成2名死者的相驗報告，分別交由士林和新北地檢署，兩個地檢署再將報告轉送台北地檢署將一併參考，另尚有2名死者的相驗報告仍在處理中，待報告均出爐後再綜合判斷。

中毒案首名死者是一名住在新北市的39歲男子，他於今年3月22日到寶林茶室食用炒粿條、香蘭葉果汁，事後嘔吐、腹瀉，並於23日送醫救治，最終因急性腎衰竭病逝，由新北檢負責相驗。因該男子在證券投信界小有名氣，過世消息帶給金融圈極大震撼。

第二名死者是一名新北市66歲男子，也是吃完炒粿條發生多次腹瀉、胸悶症狀，送醫急救後因多重器官衰竭過世。女兒現身記者會淚訴，無法接受父親吃個飯，一周內人就過世，同意司法相驗，不能讓父親「死得不明不白」，由士檢負責相驗。

第三名死者傳為馬來西亞籍的40歲男子，於3月21日食用滑蛋河粉後不適送醫，在加護病房裝上葉克膜急救，但歷經1個月搶救仍然不治。

第四名死者為40歲女性，3月中旬到寶林茶室吃完粿條後出現噁心、嘔吐及腹瀉，經醫療團隊搶救，病況一度回穩，後來因嚴重感染問題，導致病況惡化，4月29日凌晨3點多因多重器官衰竭辭世。