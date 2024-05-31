中信銀「北台南行舍」土地交易案 前財務長張明田等8人獲判無罪

中信金前財務長張明田涉嫌2012年主導中信銀把台南市中心閒置行舍土地以9000萬元低價賣給弟媳巫春香，4年後巫以5.2億元出脫，檢察官依證交法、洗錢罪起訴張明田、張明人兄弟、巫春香8人。台北地方法院審理，今判8人無罪。可上訴。

合議庭審理認為，閒置行舍土地交易前的鑑價內容並未虛偽低估，而張明田、張明人也非中信銀的實際經理人，無證交法之適用；另外，巫春香在不動產交易案中，並非利害關係人，檢察官的舉證不足以認定他們違反證交法特別背信罪。

此外，合議庭認為，檢察官就金流勾稽認為張明田等人犯洗錢罪，不過，於客觀上張明田等人沒有洗錢行為，主觀上更無洗錢的犯意。

中信金控在合議庭宣判本案無罪之後表示，對於法院查明事實並返還當事人清白，與當事人同感欣慰。

檢調人員查辦中信金內湖購地弊案，指控張明田透過永約等公司投資土地導致中信銀損失7億元，持續追查發現這起「案外案」。

專案小組認為，中信銀的「北台南行舍」閒置多年，有必要處分，標的土地位於台南火車站附近北門路上，處於最精華地段，張明田等卻利用處分土地利益輸送。

檢察官指控，這塊土地經過鑑價，2012年間由永約公司大股東巫春香以9600萬元買下，買價是每坪18萬元，2016年時，巫春香再以5.2億元把土地賣給永約公司。