遭質疑收政治獻金及博士論文！郭國文求償500萬「這理由」敗訴

從事網路製播的汪姓男子去年9、10月間在臉書社群多次PO文，質疑民進黨立委郭國文收受光電業者政治獻金及其成大博士學位論文，甚以「白賊立委」等語形容，郭認汪言論已屬惡意攻訐，提告求償500萬元，法官認民代言行、操守均與公益相關，應屬可受公評事項而駁回。

郭國文及律師團主張，汪意圖散布於眾，分別於去年9月18日、25日、26日、10月20日、23日透過臉書帳號，散布「郭國文居然得靠說謊來選舉…」、「有收從事光電業者的錢就直接退出政壇，你敢嗎？」「成大有史以來最大的學倫醜聞？」等，指摘他除涉嫌偽造文書外，更收受光電業者的政治獻金、濫用職權。

郭國文認為，汪於發表言論之前，理應經過善意篩選，自有較高查證義務，惟汪以「郭國文你這白賊立委」、「小孬孬立委」等語攻擊，顯屬惡意攻訐、侮辱、貶損原告人格、名譽言論，應已逾越合理評論範疇。，顯非基於善意而發表言論，

他表示，汪未查證而不斷散布他有收受光電業者政治獻金不實言論，顯已損及名譽，另他博士學位論文經成大認定並無違反學術倫理，且他於2018年8月已告知社會大眾，惟汪仍大肆散布其博士學位論文涉及偽造文書罪嫌，嚴重損害名譽。請求汪賠償500萬元，填補其所受的損害。

汪表示，從事網路製播工作，平日除了業務上的工作之外，經常在網路上流覽各種訊息及議題，同時，也逐一對其各個臉書所為言論分別說明其緣由。他說，從監察院政治獻金平台及相關資料即可掌握郭曾收受2家從事光電業者政治獻金，惟郭仍對外宣稱從未收受光電業者政治獻金。

汪說，郭的成大博士學位論文，2017年遭楊澤泉教授檢舉違反學術倫理，2018年8月遭高思博團隊檢舉有抄襲24處37處錯誤，郭先對檢舉者提出告訴，卻又偷偷修正其所指61點；成大雖於2019年1月11日函致教育部及郭稱：「經院審定委員會會議認定，郭君論文引註未當之處，雖然學術倫理瑕疵，然非情節重大，不足以否定該博士論文之學術價值，尚無違反學術倫理情事」。

他認為，雖他用語或以詼諧、隱喻、俚語或有粗俗口吻，惟這是網路製播者表演形式，就郭國會議員身分，乃屬可受公評事項，他絕無虛構事實、妨害名譽。