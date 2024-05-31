影／投資群組成員天天喊感恩當富翁 高雄阿伯衝動砸錢險匯264萬

高雄63歲廖姓男子本周二前往銀行，欲投資大額匯款，但對行員一聽覺得有詐，擔心他受騙上當，請來警方協助；警指出，廖男被網路不時冒出的投資廣告吸引，加入LINE群組後，天天見群組同學驚喜成富翁，自己也大手筆砸下264萬元投資，經警苦勸，才知成了冤大頭，趕緊收手。

楠梓分局表示，通常遭詐金額最大的，都是誤入假投資陷阱；當時，員警到場一聽，就知廖男被騙，尤其，LINE群組中老師助理還指導廖「匯款時，要說是買車！」並告知他如此一來才不會被行員攔阻，而這些都是詐團的慣用伎倆。

廖男聲稱，LINE投資群組中每天都有人傳訊息，不少人說聽老師指令操作，結果真的賺大錢，廖坦言一時昏頭信以為真，才會想把老本投進去。