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影／投資群組成員天天喊感恩當富翁 高雄阿伯衝動砸錢險匯264萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄63歲廖姓男子本周二前往銀行，欲投資大額匯款，但對行員一聽覺得有詐，擔心他受騙上當，請來警方協助；警指出，廖男被網路不時冒出的投資廣告吸引，加入LINE群組後，天天見群組同學驚喜成富翁，自己也大手筆砸下264萬元投資，經警苦勸，才知成了冤大頭，趕緊收手。

楠梓分局表示，通常遭詐金額最大的，都是誤入假投資陷阱；當時，員警到場一聽，就知廖男被騙，尤其，LINE群組中老師助理還指導廖「匯款時，要說是買車！」並告知他如此一來才不會被行員攔阻，而這些都是詐團的慣用伎倆。

廖男聲稱，LINE投資群組中每天都有人傳訊息，不少人說聽老師指令操作，結果真的賺大錢，廖坦言一時昏頭信以為真，才會想把老本投進去。

「這就是典型的假投資、真詐財！」楠梓分局表示，近年來詐騙案件類型最多，提醒民眾不要點擊網路來路不明的連結，勿輕信來源不明的投資管道，透過合法管道投資才能確保財產安全。

高雄廖姓男子欲匯款264萬投資，一開始支吾其詞說買車，後來才坦言是投資，行員趕緊請來員警協助。記者古和純／翻攝
高雄廖姓男子欲匯款264萬投資，一開始支吾其詞說買車，後來才坦言是投資，行員趕緊請來員警協助。記者古和純／翻攝

LINE 網路 詐騙

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