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涉非法招攬投資房地產基金 美商建高控股創辦人100萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

美商建高控股涉嫌於2004至2023年間，涉未經許可對外募集有價證券，收取投資金額達美金1000萬餘元，犯證券交易法。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處執行搜索6處，約談創辦人陳銘達及董事總經理周子廸，訊後諭知陳100萬交保、周80萬交保。

據了解，於2004至2023年間，美商建高控股未經許可，對外招攬「美國環太平洋房地產基金」，期間內投資金額達美金1000多萬。投資人認購該基金後，就會成為「建高房地產有限責任公司」股東，約定可收取年息5％、投資期限到期再領6％，總年息11％。

檢調30日搜索6處，約談陳銘達及周子廸2人，訊後諭知陳100萬交保、周80萬交保。

全案朝涉嫌違反證券交易法第22條第1項、第174條第2項第3款之未經許可募集有價證券等罪嫌方向偵辦。

美商建高控股董事總經理周子廸（著西裝者）。記者房荷庭／攝影
美商建高控股董事總經理周子廸（著西裝者）。記者房荷庭／攝影
美商建高控股創辦人陳銘達（前）。記者房荷庭／攝影
美商建高控股創辦人陳銘達（前）。記者房荷庭／攝影

房地產 美金

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