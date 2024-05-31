後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

我國於4年前元月下旬進入COVID-19新冠疫情時代，口罩、隔離、快篩，封境長達3年，還有許多防疫措施，邱姓男子於2022年7月間收到後備軍人教育召集令，聽聞「確診免召」規定，竟聲稱自己半年內確診而未向所屬的海軍陸戰隊陸戰66旅報到，也未提任何就診證明，桃園地院進行簡易判決，將邱男依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪，判處徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，現年31歲邱男明知自己是後備軍人，2022年7月5日晚間9點，在家收到員警送達並自己簽收的桃園市後備指揮部核發的大業甲字號教育召集令，原應依教召令規定於同年7月23日前往到海陸66旅位於桃市龜山區下湖西營區報到，詎料他為避免教召，報到當天上午8點抵達下湖西營區，聲稱自己曾於半年內確診新冠肺炎，卻未提出相關證明辦理解召，經承辦人員聯繫後，發現他未向所屬海軍陸戰隊陸戰66旅報到，無故不參加召集，逾應召期限2日。

檢方去年3月間偵查時，被告邱男雖屢屢辯稱自己在2022年1月23日起，曾經確診新冠肺炎，並在聯新醫院看診等語，卻又未提出相關就醫紀錄佐證，檢察官因此分別向衛福部、聯新醫院調閱邱男2022年1月1日至同年7月23日就醫紀錄查詢，聯新醫院回覆當年1至7月間並無邱男就診紀錄，依健保就醫紀錄查詢，發現邱於當年1月1日至7月23日間，僅曾去過某身心科診所就診，無被告確診新冠肺炎的病歷紀錄。