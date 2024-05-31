快訊

歷史性判決！川普封口費案 陪審團裁決34項控訴皆有罪

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

我國於4年前元月下旬進入COVID-19新冠疫情時代，口罩、隔離、快篩，封境長達3年，還有許多防疫措施，邱姓男子於2022年7月間收到後備軍人教育召集令，聽聞「確診免召」規定，竟聲稱自己半年內確診而未向所屬的海軍陸戰隊陸戰66旅報到，也未提任何就診證明，桃園地院進行簡易判決，將邱男依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪，判處徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，現年31歲邱男明知自己是後備軍人，2022年7月5日晚間9點，在家收到員警送達並自己簽收的桃園市後備指揮部核發的大業甲字號教育召集令，原應依教召令規定於同年7月23日前往到海陸66旅位於桃市龜山區下湖西營區報到，詎料他為避免教召，報到當天上午8點抵達下湖西營區，聲稱自己曾於半年內確診新冠肺炎，卻未提出相關證明辦理解召，經承辦人員聯繫後，發現他未向所屬海軍陸戰隊陸戰66旅報到，無故不參加召集，逾應召期限2日。

檢方去年3月間偵查時，被告邱男雖屢屢辯稱自己在2022年1月23日起，曾經確診新冠肺炎，並在聯新醫院看診等語，卻又未提出相關就醫紀錄佐證，檢察官因此分別向衛福部、聯新醫院調閱邱男2022年1月1日至同年7月23日就醫紀錄查詢，聯新醫院回覆當年1至7月間並無邱男就診紀錄，依健保就醫紀錄查詢，發現邱於當年1月1日至7月23日間，僅曾去過某身心科診所就診，無被告確診新冠肺炎的病歷紀錄。

法官審酌，被告邱男為後備軍人，依法有應受教育召集義務，詎為本案犯行，影響國家對兵員召集制度運作及兵役的有效管理，所為應予非難；犯後否認犯行，置辯如前，實有不該；兼衡其犯罪動機目的手段、自陳職業、教育程度、家庭生活經濟狀況等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

桃園邱姓男子2022年7月間需要教召，卻聲稱半年內確診免教召，不僅未報到也未提就診證明解召，桃園地院簡易判決，將他依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪，判處徒刑3月，得易科罰金，可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園邱姓男子2022年7月間需要教召，卻聲稱半年內確診免教召，不僅未報到也未提就診證明解召，桃園地院簡易判決，將他依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪，判處徒刑3月，得易科罰金，可上訴。記者陳恩惠／攝影

新冠肺炎 確診 軍人

延伸閱讀

汐止昊天嶺營區清廢棄物 民代盼做球場活化

炎亞綸拍少年性影像外傳犯3罪 若這點未做到要撤銷緩刑關4月

基隆祥豐營區彈藥庫爆工程貪汙遭搜索 阮姓士官長收押

桃園埔頂區徵工程動工打造社宅交通基地 張善政：大溪寶地

相關新聞

全台首例…未經手術「女變男」 法院判准

一名生理女性「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，被戶政事務所以未完成性器官摘除手術等理由拒絕，她提行政訴訟，台北高等行政...

8陸企違法設點 獵高科技人才

調查局長陳白立日前上任，宣示確保台灣高科技產業競爭力，調查局近日陸續偵辦八家陸企非法在台私設據點或挖角高科技人才，其中赫...

上海矽睿科技涉未經許可挖角 芯屹實質負責人20萬交保

上海矽睿科技股份有限公司未經許可，涉嫌透過台灣的芯屹科技公司挖角人才，涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例。台北地檢署30...

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

我國於4年前元月下旬進入COVID-19新冠疫情時代，口罩、隔離、快篩，封境長達3年，還有許多防疫措施，邱姓男子於202...

涉賄選 花蓮玉里鎮長二審判無罪

花蓮縣玉里鎮長龔文俊因選舉期間送傷殘豬頭、豬隻，被控賄選，一審民、刑事雙輸還被停職，他上訴，強調自己養豬40年，長年將不...

惠心婦幼集團 「合夥」逃稅2.24億

新北市知名惠心婦幼集團負責人陳擇銘、副院長陳姿伶及旗下診所登記負責人吳家華、陳志忠等四名高層，涉嫌「假合夥、真逃稅」，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。