惠心婦幼集團 「合夥」逃稅2.24億

新北市知名的惠心婦幼集團負責人陳擇銘等集團診所6名高層，涉嫌利用3名醫師當人頭合夥人，逃漏稅6469萬餘元，在認罪和支付公庫鉅款後獲新北地檢署緩起訴。圖／翻攝惠心婦幼集團官網 新北市知名惠心婦幼集團負責人陳擇銘、副院長陳姿伶及旗下診所登記負責人吳家華、陳志忠等四名高層，涉嫌「假合夥、真逃稅」，將集團受雇領薪三名醫師，透過行政副院長黃輝潤、總會計吳幸娜作帳，列為合夥人逃漏稅，十二年間短報薪資六點四六億餘元，逃漏稅二點二四億餘元。新北地檢署考量九人認罪並補正全部稅額，依不法所得命九人支付公庫八萬餘元至四三五三萬元不等，予以緩起訴。

檢調調查，陳擇銘、陳姿伶、陳志忠、吳家華四人均有醫師身分，為實際出資合夥人。四人招聘李姓、黃姓及詹姓醫師時，便談妥以不實合夥方式逃漏稅。

九人自二○一一至二○一五年，逃漏稅金額回推計算為六八○四萬餘元；二○一六至二○二二年逃漏稅金額為一億五六○六萬餘元，合計二億二四一一萬餘元。

檢方考量九人坦承犯行，除逃漏稅額補正繳納，逾法定核課期限逃漏稅部分各自如數支付公庫換取緩起訴。

惠心婦幼診所昨晚發聲明，坦認錯誤，將記取經驗，以更慎重周延態度處理財稅申報事宜，也將投注更多資源於慈善公益，回饋社會。