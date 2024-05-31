聽新聞
test
0:00 / 0:00

8陸企違法設點 獵高科技人才

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

遭美國列入軍工業制裁名單的監控大廠浙江大華技術。照片／官網截圖
遭美國列入軍工業制裁名單的監控大廠浙江大華技術。照片／官網截圖
調查局長陳白立日前上任，宣示確保台灣高科技產業競爭力，調查局近日陸續偵辦八家陸企非法在台私設據點或挖角高科技人才，其中赫見因協助迫害新疆人權，遭美國列入軍工業制裁名單的監控大廠浙江大華技術；另兩年前就曾被偵辦的矽睿科技，也以人頭負責人重起爐灶，均被依涉犯兩岸人民關係條例究辦。

調查局廿七日至昨天，動員台北市、新北市、桃園市及新竹縣、市共五個外勤處站，同步偵辦八家陸企，包括台北市調查處偵辦盛泰光電科技、立訊精密工業、矽睿科技；新北市調查處偵辦浙江大華技術、深圳禹創半導體；桃園市調查處偵辦海柔創新科技；新竹市調查站偵辦杭州萬高科技；新竹縣調查站偵辦南京初芯集成電路設計。

二○○一年設立於浙江杭州的大華技術，曾是對岸監控攝影機龍頭之一，二○○八年五月在深圳交易所上市，全球市占於二○一五年一度高居世界第二；後來大華被控協助大陸政府迫害新疆少數民族人權，遭美國認定具國安風險被列入制裁名單，自此市占率逐年下降。

大華技術在台北、台中兩地設據點，利用外商獵人頭公司徵才，鎖定台灣知名大廠的智能監控、光學鏡頭、網路攝影等人才挖角，成功後將員工勞健保掛在人力公司，以派遣形式掩飾犯行，被挖角工程師共九人。

其餘七家陸企是透過境外公司，偽裝成台資或僑外資來台設立分公司，合法掩護非法，再透過人力銀行徵才，實則由對岸總公司指示所有工作。

以矽睿科技為例，先透過假外資在新北市新店設立分公司，鎖定ＩＣ設計人才進行挖角，據悉月薪高達十五萬台幣。員工到職後，平時與總公司以Email進行工作聯繫，薪水也由總公司直接發出。檢調昨約談先前認罪獲緩起訴的林姓女負責人、陳姓人頭負責人、陳姓特助及員工共八人。

新竹 監控

延伸閱讀

上海矽睿科技涉未經許可挖角 芯屹實質負責人20萬交保

勞檢員不足未見報告遭疑隱匿 新北審計：沒有包庇

上海矽睿科技涉未經許可挖角人才 檢調今約談負責人及特助3人

北海岸準畢業生搭船新體驗 從海上看家鄉之美

相關新聞

全台首例…未經手術「女變男」 法院判准

一名生理女性「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，被戶政事務所以未完成性器官摘除手術等理由拒絕，她提行政訴訟，台北高等行政...

8陸企違法設點 獵高科技人才

調查局長陳白立日前上任，宣示確保台灣高科技產業競爭力，調查局近日陸續偵辦八家陸企非法在台私設據點或挖角高科技人才，其中赫...

上海矽睿科技涉未經許可挖角 芯屹實質負責人20萬交保

上海矽睿科技股份有限公司未經許可，涉嫌透過台灣的芯屹科技公司挖角人才，涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例。台北地檢署30...

涉賄選 花蓮玉里鎮長二審判無罪

花蓮縣玉里鎮長龔文俊因選舉期間送傷殘豬頭、豬隻，被控賄選，一審民、刑事雙輸還被停職，他上訴，強調自己養豬40年，長年將不...

惠心婦幼集團 「合夥」逃稅2.24億

新北市知名惠心婦幼集團負責人陳擇銘、副院長陳姿伶及旗下診所登記負責人吳家華、陳志忠等四名高層，涉嫌「假合夥、真逃稅」，將...

國道攔下市價17億愷他命 走私主嫌判8年

黃姓男子等4人利用漁船從海上接駁858.77公斤，市價高達17億元的第3級毒品愷他命來台。毒品先從基隆上岸，再用貨車運往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。