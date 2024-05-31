8陸企違法設點 獵高科技人才

遭美國列入軍工業制裁名單的監控大廠浙江大華技術。照片／官網截圖 調查局長陳白立日前上任，宣示確保台灣高科技產業競爭力，調查局近日陸續偵辦八家陸企非法在台私設據點或挖角高科技人才，其中赫見因協助迫害新疆人權，遭美國列入軍工業制裁名單的監控大廠浙江大華技術；另兩年前就曾被偵辦的矽睿科技，也以人頭負責人重起爐灶，均被依涉犯兩岸人民關係條例究辦。

調查局廿七日至昨天，動員台北市、新北市、桃園市及新竹縣、市共五個外勤處站，同步偵辦八家陸企，包括台北市調查處偵辦盛泰光電科技、立訊精密工業、矽睿科技；新北市調查處偵辦浙江大華技術、深圳禹創半導體；桃園市調查處偵辦海柔創新科技；新竹市調查站偵辦杭州萬高科技；新竹縣調查站偵辦南京初芯集成電路設計。

二○○一年設立於浙江杭州的大華技術，曾是對岸監控攝影機龍頭之一，二○○八年五月在深圳交易所上市，全球市占於二○一五年一度高居世界第二；後來大華被控協助大陸政府迫害新疆少數民族人權，遭美國認定具國安風險被列入制裁名單，自此市占率逐年下降。

大華技術在台北、台中兩地設據點，利用外商獵人頭公司徵才，鎖定台灣知名大廠的智能監控、光學鏡頭、網路攝影等人才挖角，成功後將員工勞健保掛在人力公司，以派遣形式掩飾犯行，被挖角工程師共九人。

其餘七家陸企是透過境外公司，偽裝成台資或僑外資來台設立分公司，合法掩護非法，再透過人力銀行徵才，實則由對岸總公司指示所有工作。

以矽睿科技為例，先透過假外資在新北市新店設立分公司，鎖定ＩＣ設計人才進行挖角，據悉月薪高達十五萬台幣。員工到職後，平時與總公司以Email進行工作聯繫，薪水也由總公司直接發出。檢調昨約談先前認罪獲緩起訴的林姓女負責人、陳姓人頭負責人、陳姓特助及員工共八人。