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全台首例…未經手術「女變男」 法院判准

聯合報／ 記者林孟潔鄭媁／台北報導

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
一名生理女性「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，被戶政事務所以未完成性器官摘除手術等理由拒絕，她提行政訴訟，台北高等行政法院昨判決尼莫勝訴，戶政事務所應准予變更性別登記為男性，成為全台首件未經手術要求變更性別登記「女變男」勝訴案件。

內政部昨僅表示尊重判決，未回應是否上訴。

台灣伴侶權益推動聯盟說，尼莫得知判決結果，直呼「我終於可以正大光明說我是男生了」。尼莫從小認知自己是男性，補充男性賀爾蒙，但曾因其他疾病開過大刀，若再進行其他手術恐危及生命，才無法接受性器官摘除手術，期待戶政事務所能夠尊重跨性別者權利與法院判決，不再上訴。

尼莫二○二二年間以醫院診斷證明書、男性賀爾蒙連續注射處方箋等影本，向台北市信義區戶政事務所申請戶籍身分登記性別變更為男性。

戶政事務所認為尼莫未依內政部函釋，檢附兩位精神科專科醫生評估鑑定診斷書、摘除女性性器官，包括乳房、子宮及卵巢的手術完成診斷書，不符受理要件，不准變更登記。

尼莫提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，北高行認為，內政部函釋要求變性者必須施行摘除性器官手術，才能變更性別登記，違背憲法法律保留原則、比例原則，嚴重侵害申請人的身體、健康權、人性尊嚴及人格權，法院拒絕適用。

北高行指出，性別認定男或女涉及是否有服兵役等義務，攸關重大公共利益，為求平衡兼顧變更性別者受憲法保障權利，性別認同與出生登記性別不合，而申請變更性別登記者，應提出不只一分專家學者出具的鑑定報告或診斷證明書，證明申請人長期有性別不安、焦慮等情形，且持續接受荷爾蒙治療。

北高行表示，尼莫提出不只一分診斷證明書，足以證明因生理性徵與自己認同性別不符，而長期存在性別不安、焦慮，持續接受荷爾蒙治療；尼莫已依戶籍法施行細則規定提出必要證明文件，戶政事務所處分有違誤，應作成尼莫性別登記變更為男性的處分。

手術 變性 跨性別

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