上海矽睿科技涉未經許可挖角 芯屹實質負責人20萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

上海矽睿科技股份有限公司未經許可，涉嫌透過台灣的芯屹科技公司挖角人才，涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例。台北地檢署30日指揮調查局執行搜索4處，約談芯屹科技實質負責人林秋培、登記負責人林正平及陳姓特助，訊後諭知林秋培20萬元交保、林正平及陳姓特助各10萬元交保。

2022年間，檢調曾偵辦一起陸企挖角案，上海矽睿科技透過香港分公司，在台私設辦公室，林秋培擔任辦公室負責人，當時他承認每個月以7000美元為代價，替陸企工作和招攬員工。檢方考量林認罪，依涉犯兩岸條例，予以林緩起訴1年，繳40萬元處分金。

據了解，林秋培獲緩起訴後，於2022年12月間在同址成立芯屹科技公司，主要從事為IC設計，由林正平擔任登記負責人、林秋培為人頭負責人，透過支付工程師月薪等方式，招攬數名工程師在台工作。

檢調30日依涉犯兩岸條例等罪嫌，搜索約談林秋培、林正平及陳姓特助。訊後諭知林秋培20萬元交保、林正平和陳姓特助各10萬元交保。

芯屹科技實質負責人林秋培。記者房荷庭／攝影
芯屹科技實質負責人林秋培。記者房荷庭／攝影
芯屹科技陳姓助理。記者房荷庭／攝影
芯屹科技陳姓助理。記者房荷庭／攝影
芯屹科技登記負責人林正平。記者房荷庭／攝影
芯屹科技登記負責人林正平。記者房荷庭／攝影

上海 兩岸條例

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