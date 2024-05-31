涉賄選 花蓮玉里鎮長二審判無罪

花蓮縣玉里鎮長龔文俊（中）捲入賄選，去年8月曾出面喊冤，強調送的都是殘料、廢棄料，毫無價值，刑事部分二審昨天改判無罪。本報資料照片 花蓮縣玉里鎮長龔文俊因選舉期間送傷殘豬頭、豬隻，被控賄選，一審民、刑事雙輸還被停職，他上訴，強調自己養豬40年，長年將不值錢的傷殘病弱豬隻送人，並非買票，今年初打贏民事二審，刑事部分花蓮高分院昨也判他無罪，雙雙逆轉。龔已向縣府提出復職申請，花蓮地檢署表示，收到判決書再研議是否上訴。

龔文俊得知判決結果高喊「含冤得雪」，他說，今年1月民事二審改判他當選有效，真相就已很清楚，感謝二審法官的認事用法。玉里鎮政已經延宕很久，有心人士卻用惡劣手法，影響鎮政推動，選前25天他被檢調搜索，感謝鄉親依然相信他的清白，讓他高票選贏對手，雖然中間有一番波折，二審判決結果已經非常清楚。

62歲龔文俊為國民黨籍，被控前年底玉里鎮長選舉前，由林姓樁腳聯繫2名部落頭目及副頭目，分送豬頭、豬肉、酒水等給部落耆老，請求召集族人宴飲，為他拉票。花蓮地院民事庭去年6月判當選無效，8月刑事庭再依違反選罷法判他有期徒刑5年，褫奪公權6年，林姓樁腳判刑3年6個月，褫奪公權4年，龔去年8月10日被停職。

龔文俊提出上訴，強調自己的豬場都會把傷殘病弱、體重不足或是實驗殘料送人，全是不值錢的廢棄料，原判決卻用市場價格計算價值，完全錯誤。

龔委任律師簡燦賢說，一審認為去掉廢棄肉，剩餘豬肉還是具有價值，二審則認定，原住民協助處理肉品去除汰換肉剩餘的肉品只是「產生價值」，非有價贈禮，改判無罪。