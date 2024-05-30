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蘋果供應鏈廠商要求環狀線Y19至Y19A間停止開發 敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

蘋果供應鏈「先鋒材料科技公司」等廠商及新北產業園區忠孝公寓大廈管理委員會，認為台北捷運環狀線北環段Y19站至Y19A站之間設置出土段設計不當，且未提出環境影響差異分析，提行政訴訟要求停止相關開發行為。台北高等行政法院認為先鋒科技等人不具當事人資格，判敗訴，最高行政法院今駁回上訴確定。

環狀線捷運今年4月3日受花蓮地震影響，部分軌道錯位，「中和－板橋」段維修可能耗時1年。

環保署（改制前）有條件通過環狀線捷運的環境影響評估審查，依原計畫內容來看，Y7站至Y17站為高架路段，Y1站至Y7站以東、Y17站以北至Y29站為地下路段。

台北縣政府（改制前）為配合機場捷運建設計畫，2005年作成環境影響差異分析報告，將Y17站至Y19站間路段由地下改為高架，報告也送環保署審核通過，但先鋒科技等廠商認為工程設計不當，出土段截斷交通要道，造成貨櫃車動線違法，危害人車安全，更對附近的高科技廠商帶來嚴重影響，迫使廠商出走。

先鋒科技等認為2005年的環差報告，未包括將改於Y19站至Y19A站間五工路設置出土段，而直到2019年綜合規劃書才明確表示將出土段改設於五工路，影響廠商的權益重大，請求環保署應要求台北市政府捷運工程局提出環差分析並經審查通過前，停止北環段原Y19站至Y19A站間的開發。

北高行指出，本案的原告先鋒科技等是公司、公寓大廈管理委員會，屬於「利己團體」，不符合環境影響評估法的當事人資格，且環保署沒有權限要求北市捷運工程局提出環差分析並審查通過前停止開發。另外，北捷工程局也沒有違反環評法或相關命令，環保署自無「疏於執行」、「未依法執行」或「怠於執行職務」，先鋒科技等單位請求沒有理由。

最高行政法院維持北高行見解，今判上訴駁回確定。

捷運環狀線。圖／聯合報系資料照
捷運環狀線。圖／聯合報系資料照

捷運環狀線 機場捷運 環保署

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