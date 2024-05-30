上海矽睿科技涉未經許可挖角人才 檢調今約談負責人及特助3人

上海矽睿科技股份有限公司未經許可，涉嫌透過台灣的芯屹科技公司林姓負責人挖角人才，台北地檢署今指揮調查局執行搜索4處，預計稍晚約談林姓實質負責人、登記負責人及特助共3人。全案朝涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例方向偵辦。

2022年間，檢調曾偵辦一起陸企挖角案，上海矽睿科技透過香港分公司，在台私設辦公室，林擔任辦公室負責人，當時林承認，每個月以美金7000元為代價，替陸企工作和招攬員工。檢方考量林認罪，依涉犯兩岸條例予以林緩起訴1年，繳40萬元處分金。