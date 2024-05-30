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直播主自導自演代人討債 被判徒刑2年沒收62萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

林姓直播主看一名朋友在通訊軟體IG提到被欠錢不還，想找人修理對方，林佯稱可代為處理，其實什麼也沒做，陸續索取70萬元，被害朋友支付62萬元後覺得不對勁，還差一點被索款不成的林強拉上車。彰化地方法院審結，依犯詐欺取財罪判處林男有期徒刑2年，沒收犯罪所得62萬元，又犯強制未遂罪判處林男有期徒刑3月。可上訴。

判決書指出，林男去年4月間聯絡想修理欠錢不還者的朋友，佯稱單純打人代價兩萬，被害朋友信以為真，匯款2萬元到林男指定的台中商業銀行帳戶，林又佯稱「已經幫你處理對方，車馬費、封口費、旅館費、吃的喝的，3天25個人薪水加5台車油錢，扣留對方3天，已經幫你處理好，你總共要付給我70萬元」、「不得報警，不得留紀錄，不可以問對方有沒有怎樣，不然對方就知道是你叫我們打他的」。

林男的被害朋友自4月17日至21日陸續面交現金達60萬元，林男一直索討剩餘10萬元，被害人不堪其擾而報警。埋伏員警見被害人拒付款遭林男強拉上車時上前逮人，詢後移送林男。

林男辯稱不知被害人匯款兩萬元的理由，又稱與被害人見面是要看看有無說謊，被害人都沒給錢，最後見面時勾、扶一下，沒強拉被害人上車。證據卻顯示林男對被害人稱「你要我死，要死一起死，是你教唆我們的，照片、影片、錄音我都有」等語，且林男坦承暱稱「煙頭不能沒有黑」、「李源財」二人索討處理費用的通訊軟體對話紀錄，都是他使用兩支手機自導自演所創設的對話。

法官審酌林男不思以正當方式獲取金錢，詐騙被害人，使被害人受有財產上損害，顯然嚴重欠缺法紀及尊重他人財產權的觀念，亦破壞人際間信賴，且是詐得財物的最終利益歸屬者，當被害不願再給付款項時竟以強拉手臂、推肩膀等強暴方式，欲使被害人行無義務之事，顯見其法治觀念淡薄，考量林男均否認犯行，全然未見有悔悟之意，兼衡犯罪動機、智識及家庭等一狀情狀判刑，就得易科罰金部分，諭知易科罰金的折算標準。

林姓直播主自導自演代人討債，被彰化地方法院依詐欺取財罪判處有期徒刑2年，沒收犯罪所得62萬元，又依強制未遂罪判處有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影
林姓直播主自導自演代人討債，被彰化地方法院依詐欺取財罪判處有期徒刑2年，沒收犯罪所得62萬元，又依強制未遂罪判處有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影

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