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苗院女法官竟當父親告訴代理人 不滿職務評定打官司敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

苗栗地方法院法官許蓓雯違反法官倫理規範，擔任父親傷害案件的告訴代理人，2020年職務評定改列為「未達良好」，她以司法院和苗栗地院為被告，提行政訴訟請求撤銷處分。台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判許女敗訴，最高行政法院今駁回她上訴，全案確定。

許蓓雯2017年11月29日至2019年6月3日擔任父親的告訴代理人，曾被苗栗地院院長口頭警告，但2020年職務評定苗院仍給「良好」，司法院認為許蓓雯違反法官倫理規範，影響司法形象、人民對司法的信賴，改列「未達良好」。

許蓓雯提告主張，父親是傷害案件被害人，不識字也不諳國語，她才依刑事訴訟法規定擔任父親的告訴代理人，僅在準備程序中代替父親陳述告訴理由，不是以律師身份受委任，她在案件承審法官詢問職業時，被動表明法官身份後，主動解除委任，並無違反法官倫理。

她也認為縱使違反法官倫理規範，但情節輕微，且已被口頭警告，卻仍被評定「未達良好」，違反比例原則、最小侵害原則，請求法院撤銷處分。

司法院、苗栗地院指出，許蓓雯分別向雲林地檢署、雲林地方法院提出刑事委任狀，擔任父親的告訴代理人，並出庭陳述意見，具體爭執被告是否構成犯罪、聲請調查證據等，逾越「單純提供法律諮詢」範疇，處分沒有違誤。

北高行指出，法官倫理規範明訂法官不得執行律師職務，並避免擔任輔佐人，只有無償提供家人、親屬法律諮詢、草擬法律文書例外；不論法官是否以律師自居，凡涉及法庭內活動，應一概限制。北高行指出，許女在父親案件偵查、審判中擔任告訴代理人，不僅單純無償替家庭成員、親屬提供法律諮詢，也已違反法官倫理規範，處分「未達良好」沒有違誤。

最高行政法院認為北高行認事用法無違誤，今判上訴駁回。

苗栗地方法院法官許蓓雯違反法官倫理規範，擔任父親傷害案件的告訴代理人，2020年職務評定「未達良好」，她以司法院和苗栗地院為被告，提行政訴訟請求撤銷處分。台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判許女敗訴，最高行政法院今駁回她上訴確定。圖／聯合報系資料照
苗栗地方法院法官許蓓雯違反法官倫理規範，擔任父親傷害案件的告訴代理人，2020年職務評定「未達良好」，她以司法院和苗栗地院為被告，提行政訴訟請求撤銷處分。台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判許女敗訴，最高行政法院今駁回她上訴確定。圖／聯合報系資料照

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