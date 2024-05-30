前校長賣假學歷判15年 9名受害人獲賠逾633萬

已停辦的南榮科大前校長黃甫九天，與擔任特助的妻子吳洛瑜等人涉販售偽造外國學士及碩博士學位證書，護航講師升等牟利，二審判黃15年、吳女4年4月外，計有10名受害者向黃等人提侵權行為損害賠償，台南高分院今宣判，許男已逾2年時效外，其餘9人共獲賠633萬多元。

台南高分院判決，蔡姓女子等10人主張，欲取得英培爾大學學位商業管理等碩士、博士等學位，並將學費匯入麗景公司或吳洛瑜個人帳戶，63萬至102萬多元不等金額。經法官認黃甫九天等人確有以不實事項向蔡女等人招生，致其陷於錯誤甚明。

除許男於2016年6月底經通知製作偵訊筆錄，於同年7月間提出刑事告訴，檢察官於同年8月30日即對黃甫九天等人提起公訴，遲至2018年12月才提起刑事附帶民事訴訟，已逾2年時效，他求償83萬多元遭駁回。此外，蔡女等9人獲賠63萬至95萬多元，黃等人合計連帶賠償696萬多元。

合議庭指出，英培爾大學經哥國教育委員會批准認可者，僅有企業管理學士、會計學學士、工商管理碩士等3個學位，而蔡女所欲取得商管等學位均不在經哥國教育委員會批准認可之列。

另吳、余女所欲取得企業管理學士雖在哥國教育委員會批准認可之列，惟英培爾大學官網顯示中，並無開設該等學位，足認黃甫九天等人確有以不實事項向蔡女招生，致被蔡女陷於錯誤甚明。

合議庭表示，哥國高等教育分專科教育與大學教育，大學教育必須修習4至7年，大學又分學士、碩士、博士，各學位修業年限學士最少8學期、碩士4學期、博士7學期，每學期15周，並無可加收費用方式提前畢業，或以論文、工作經驗等折抵應修學分而提前畢業等情，足認黃甫九天以加收美金1千元，即可提早畢業為誘因向蔡女等人招生，確與哥國學制不符，招生內容也有不實。

合議庭指出，哥國並未許可該國大學在境外招收「不入境」哥國就讀學生並授予學位，顯有故意以不實之事實對外招生之情。且黃甫九天等人以「國外學校名義委託機構」（麗景公司）在國內招生，且「全部」以遠距教學方式授課，卻向蔡女陳稱得以此取得英培爾大學之學位，屬以不實之事項對外招生。